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兒童抵稅福利 6歲以下每人3600元 家長最快7月收到

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兒童抵稅福利 6歲以下每人3600元 家長最快7月收到

記者顏伶如／綜合報導
育有18歲以下兒童的美國家庭，最快今夏將開始收到兒童抵稅。（本報檔案照片）
育有18歲以下兒童的美國家庭，最快今夏將開始收到兒童抵稅。（本報檔案照片）

規模1.9兆元疫情紓困法案在完成立法後，育有18歲以下兒童的美國家庭，最快今夏將開始收到兒童抵稅(child tax credit)。2021年報稅年度(tax year)裡，每名6歲以下兒童可獲3600元年度抵稅，6歲以上至17歲則有3000元抵稅。

根據紓困法案內容，國稅局(IRS)最早在7月便將為學齡兒童預先發放(advances)2021報稅年度兒童抵稅福利，以金額250元的定期給付(periodic payment)形式進行，但具體細節仍有待財政部確認。

CNBC新聞頻道報導，目前研議中的兒童抵稅福利發放規畫，具體措施包括按月發放，育有兒女的家庭估計今年之內將可領到應得兒童抵稅的總額半數，另一半則留待填寫2021年納稅申報單(tax returns)時申請抵稅。

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「美國救援法案」(American Rescue Plan)當中這項條款，是美國疫情期間推出紓困法案以來，首度為17歲兒童推出兒童抵稅福利。

報導指出，兒童抵稅福利是以個人收入為基準，單親家長個人年收入超過7萬5000元、夫妻合併報稅家庭年收入超過15萬元，獲得兒童抵稅福利將逐漸降低(phase out)，調整後總收入(adjusted gross income)每增加1000元，兒童抵稅福利將隨之減少50元。

CNBC新聞頻道指出，根據推算，家中育有6歲至17歲子女的單親家長若年收入超過9萬5000元、夫妻合併年收入超過17萬元，3000元兒童抵稅福利將遞減至零。

報導指出，由於調整後總收入較高而拿不到3000元兒童抵稅福利的家庭，仍然可以申報每名兒童2000元抵稅，收入資格為個人年收入20萬以下或夫妻合併家庭年收入40萬以下。

根據法案條文，對於領取兒童抵稅福利，家長並不需要目前擁有工作，沒有收入的家庭也可以獲益。CNBC新聞頻道分析，這是紓困法案當中重大修改，先前條文規定，家長年收入至少要有2500元，兒女才符合兒童抵稅福利資格，導致某些家庭收入極低的弱勢族群，無法得到全額兒童抵稅福利。

福利 紓困 美國

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