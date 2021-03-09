哈佛、MIT研究：男性、年長、抽菸 染疫風險高

最新研究指出，男性、年長及吸菸者感染新冠病毒的機率更高。（Getty Images）

哈佛大學 與麻省理工大學共同創立的博勞德研究所(Broad Institute of MIT and Harvard)，以及麻州 總醫院(Massachusetts General Hospital)共同領導的最新研究指出，男性、年長及吸菸者感染新冠病毒的機率更高。

經過數萬名受測者的鼻腔和呼吸道細胞的研究分析發現，年紀較長和抽菸的男性細胞更容易與病毒接觸連結；不過研究團隊表示，目前還無法解釋究竟這些族群的哪些特徵導致細胞較容易被病毒入侵。

先前的研究曾指出，男性相比女性較容易感染新冠病毒，而年長者相對於年輕人感染機率較高、吸菸者比不吸菸者也更容易感染；但一直到近期的研究才證實，某些群體確實更容易遭受病毒攻擊。

該研究發表於學術期刊「自然醫學」(Nature Medicine)，詳述研究團隊以228名未感染新冠肺炎的受測者為樣本，透過其鼻腔、呼吸道和肺部肌肉 組織觀察共130萬個細胞後進行分析；接著研究人員又針對「血管收縮素轉化酶2」(ACE2)和「跨膜絲胺酸蛋白酶2」(TMPRSS2)，兩種基因進行更深入的研究。

整體來說，病毒主要透過ACE2入侵人體，而TMPRSS2則是促使新冠病毒上的棘狀蛋白接合宿主細胞；而研究結果顯示，男性、年長者及抽菸的人體內都含有較多的ACE2；不過研究團隊又對受測者做更多分析，發現已經戒菸的人和仍有抽菸的人，體內ACE2含量並沒有太大差異