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「女性屬於廚房」漢堡王國際婦女節推文 挨轟歧視

編譯潘勛／綜合9日電
漢堡王在紐約時報買全版廣告，傳達相同信息，「女性屬於廚房」字體印得斗大，補述的下文則用小字體。（翻攝自紐約時報）
漢堡王在紐約時報買全版廣告，傳達相同信息，「女性屬於廚房」字體印得斗大，補述的下文則用小字體。（翻攝自紐約時報）

知名速食品牌「漢堡王」(Burger King)在國際婦女節發推文，說「女性屬於廚房」，原意是想吸引外界關切烹飪美食界遭男性支配，強調女性要是有意，廚房當然是她們天下，沒想到引發譁然，說漢堡王歧視女性；漢堡王9日再發推文，表示前則推文「錯了」，趕緊撤消。

國家廣播公司新聞網(NBC News)9日報導，時逢三八婦女節，漢堡王英國分公司在推特貼文說「女性屬於廚房」，貼文被轉推及引用逾25萬次。

漢堡王在推文中另指出，「然而主廚裡只有兩成是女性。本公司展開任務，加強女性員工職能，讓她們有機會追求以烹飪美食為終生職業，而改善餐飲業大廚的男女比率。」

非無心之失 紐約時報買全版廣告

漢堡王的第一則貼文並非無心之失；公司還在紐約時報買全版廣告，傳達相同信息，「女性屬於廚房」字體印得斗大，補述的下文則用小字體。

廣告很快引發怒火，漢堡王的競爭者如肯德基炸雞在自己推特發文，叫漢堡王刪除該惹人側目貼文；但漢堡王佯做不解，還問道，「這則貼文是想吸引大家注意餐飲業，女性出頭天的比率大為不足，為什麼要刪？」

有些人在線上指出，漢堡王大可把公司名改為「漢堡女王」(Burger Queen)一天，用意豈不更鮮明？喬治城大學助理教授凱芮‧歐葛拉迪(Kerry O'Grady)表示，若是用男女不平等來「釣」點擊量，就不是在慶祝國際婦女節了。

歐葛拉迪表示，漢堡王發「女性屬於廚房」推文吸睛的用意很明顯，但動用男性沙文幾十年來的口號，不算高明策略；她警告說，漢堡王這樣就變成性別歧視的品牌了，這次三八婦女節的宣傳「真是失策」。

漢堡王9日終於認錯，再發推文表示聽到大家心聲，原先推文錯了，謹為此致歉。

知名速食品牌「漢堡王」在國際婦女節發推文，被指稱歧視女性。（路透）
知名速食品牌「漢堡王」在國際婦女節發推文，被指稱歧視女性。（路透）
知名速食品牌「漢堡王」在國際婦女節發推文，說「女性屬於廚房」，沒想到引發譁然，說...
知名速食品牌「漢堡王」在國際婦女節發推文，說「女性屬於廚房」，沒想到引發譁然，說漢堡王歧視女性。（截圖自推特）

漢堡王 紐約時報 歧視

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