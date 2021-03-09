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世界OnAir／我們路上見！也談「無依之地」的東方靈魂

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世界OnAir／我們路上見！也談「無依之地」的東方靈魂

世界新聞網
廣闊無邊的大自然，凸顯劇中人物的無依與徬徨。擷自電影畫面
廣闊無邊的大自然，凸顯劇中人物的無依與徬徨。擷自電影畫面

不管真實或虛構，電影終歸是要訴說一個好的故事。近日奪獎無數的「無依之地」，是華裔導演趙婷將一本書寫美國中西部房車族的報導文學，融入兩個虛構人物，改編成一部引起無數人共鳴的電影。

「無依之地」是趙婷的第三部作品（之前兩部是「哥哥教我唱的歌」與「騎士」)，她以女性獨有的溫柔，舉重若輕地將美國底層社會失業、居住正義、老人福利等沉重的問題，呈現出不同的視角；儘管也有批評者認為，她把房車族的游牧人生過度美化與浪漫化。

影片中觸動人心的一句對白是女主角弗恩對一個熟識的小女孩說，「I am houseless, not homeless」。每個人對家的定義不同，對弗恩來說，她心底某個角落擁有對摯愛、家人的溫暖回憶，那裡就是她的家。我們可依不同的選擇規劃自己的人生，只是弗恩與她其他房車族的朋友選擇的是放下一切、走上旅程。

導演趙婷在拍攝期間，也化身為房車族，一起體驗這群素人演員的真實生活，影片中大量呈現自然與人的對比，在廣邈無垠的沙漠、雪地、草原與山巒，毋須多餘言詞，便能刻畫出置身其間人物的孤獨、以及不知往何處去的徬徨境遇。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀約了編劇羅廷勇，請他以「圈內人」的專業眼光來看這部電影。來自馬來西亞、畢業於北京電影學院的羅廷勇認為，「無依之地」中經常出現的「我們路上見」這句話，讓這部題材與角色都是純西方的電影，有了東方的靈魂，更突出人類生命與自然的永恆與輪迴。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

「無依之地」導演趙婷(左二)與飾演女主角弗恩的Frances McDormand...
「無依之地」導演趙婷(左二)與飾演女主角弗恩的Frances McDormand(左)，以及本為房車族的素人演員Swankie(右二)、Linda May(右)。Getty Images

電影 趙婷 導演 世界OnAir 無依之地

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