道奇教頭為亞裔發聲 指行動受林書豪啟發

道奇總教練羅伯茲（左）站出來為亞裔發聲，坦言是受到林書豪（右）啟發。（中央社檔案照片）

亞裔 美籍人士受到歧視的狀況在近期變得更為嚴重，道奇總教練羅伯茲 此時站出來為亞裔發聲，他也表示，之所以展開行動，是受到台裔球星林書豪的啟發。

根據雅虎運動（Yahoo Sports）網站報導，對於美國 普遍存在的社會議題，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）不是一個會經常公開表達自己想法的人。

然而在過去的一年中，他對於談論這些議題變得越來越自在。看到近期在美國針對亞裔的仇恨犯罪與種族歧視攻擊事件增加，羅伯茲說他不能再保持沉默。

本身有日本血統的羅伯茲表示他必須發聲，因此在上個月，他對所有道奇的成員發送了一封電子郵件。

羅伯茲告訴運動新聞網站「運動員」（The Athletic）：「我只是平靜地說出我認為對的事。而這種針對亞洲人、亞裔美國人的特殊情況，顯然影響到我本人，因為我的母親來自日本的沖繩。」

「眼看我國（指美國）現況，我只覺得我想讓我們球團內部凝聚一股力量，並展現我對球團內亞裔美籍人士的支持，且我不認同那些在我國及世界各地發生的事是正確的。」

這個夏天在道奇執教就要滿六年的羅伯茲表示，給他啟發，讓他決定站出來發聲的人，其實是有九年美國職籃NBA資歷、現在於NBA發展聯盟「G聯盟」（G League）聖克魯斯勇士隊（Santa Cruz Warriors）打球的後衛林書豪。

林書豪上個月發文，譴責最近愈來愈多針對亞裔美籍社群的偏執行為事件。他在Instagram上一則長文中提到自己曾在場上被稱「冠狀病毒」（coronavirus）。

林書豪寫道：「這一代的亞裔美國人正面臨一些改變。我們厭倦了被告知，我們並沒有遭遇種族歧視，也厭倦了被告知要保持低調，不要惹麻煩…因此我們再一次來表達我們的感受。有沒有人在聽啊？」

在看到林書豪的發文後，羅伯茲意識到這個問題已變得很嚴重，於是他聯絡了球隊日裔美籍的秘書，兩人隔天一起發了電子郵件給整個球團。

即便道奇陣中沒有亞洲球員，但羅伯茲說，他知道在洛杉磯和南加州的亞裔社群有多龐大。

羅伯茲告訴「運動員」：「我只是覺得，如果有任何球團要為此發聲，應該就是我們了。很高興知道道奇球團支持我的看法，對我們而言，團結一致很重要。我們這方面的訊息得讓所有人聽見。」