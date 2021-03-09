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遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

記者顏伶如／綜合報導
一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，遭到乘客故意近距離咳嗽，還動手攻擊。擷自YouTube畫面
一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，遭到乘客故意近距離咳嗽，還動手攻擊。擷自YouTube畫面

舊金山警察局指出，一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客，結果遭到女性乘客故意近距離咳嗽還動手攻擊，警方已對此案展開調查，呼籲社會大眾提供線索。事發過程被車內監視器錄下，影片曝光後在社群網站引起嘩然。哥倫比亞廣播公司舊金山地方台(CBS SF)報導，32歲優步司機克哈卡(Subhakar Khadka)表示，整起事件的發生原因是自己身為南亞裔，所以遭受歧視。

影片來源：YouTube

舊金山警局指出，事件發生於當地時間7日中午約12時45分，地點位於聖布諾街(San Bruno Ave)與西維爾街(Silver Ave)路口，其中一名女性乘客在下車之際，朝車子內部以及著司機噴灑胡椒噴霧(pepper spray)。

由於事發之後三名女性逃離現場，舊金山警方呼籲民眾透過專線電話或簡訊協助提供線索。

根據影片畫面，三名女性乘客坐在車內後排，頻頻以髒話辱罵司機，坐在司機正後方的女性乘客，則起身朝司機近距離咳嗽，並動手搶奪司機的手機，扯下司機所戴的白色口罩。

被問到整起事件發生原因，克哈卡接受訪問時說，自己身為南亞裔，所以遭到乘客騷擾及嘲笑。

他說：「我從頭到尾沒對她們說出任何不好的話，我沒有爆粗口，我從小到大受到的教養不是那樣的。我不會出手打人，這不是我受到的成長教養，因此她們不能下車了事。」

克哈卡說，這場惡夢從是周日下午開始，在灣景區(Bayview)聖布諾街載了三位女乘客，當他注意到其中一名女性未戴口罩時，便要求應該戴口罩。他說，把車開到附近一處加油站，好讓女乘客可以購買口罩，此時卻開始聽到種族歧視謾罵及奚落。

克哈卡接受地方電視台KPIX 5訪問時，對女乘客隔空喊話說道：「妳們根本是畜牲，竟然如此對待別人(You guys are animals to treat other human beings like this)。」

他表示，後來乘客一行下車時，身穿紅衣的女乘客拿胡椒噴霧器噴他，讓他在呼吸困難之下必須下車。他說：「她從乘客座位略微開啟的車窗，朝我車裡噴灑胡椒噴霧，我的車子當時只有那個車窗是開的。」

克哈卡說，八年前來到美國，努力工作以支持遠在尼泊爾的家人。他說：「如果我是不一樣的膚色，他們就不會那樣對待我。」

他說：「我一開口講話，她們就聽出我跟她們不一樣，因此很容易就開始對我威脅恫嚇。」他表示，希望這些女性乘客能夠了解，「只因為妳們在美國出生及成長，不要以為別人就不是人」。

報導指出，經過克哈卡多次要求之後，優步終於發放120元的清潔費用。

優步對KPIX 5電視台發表聲明指出，影片當中出現的乘客行為令人髮指，當事人已經無法再搭優步。

舊金山 種族歧視 美國

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