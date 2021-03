遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客,遭到乘客故意近距離咳嗽,還動手攻擊。擷自YouTube畫面

舊金山 警察局指出,一名優步(Uber)司機7日由於拒絕服務不願戴口罩的女性乘客,結果遭到女性乘客故意近距離咳嗽還動手攻擊,警方已對此案展開調查,呼籲社會大眾提供線索。事發過程被車內監視器錄下,影片曝光後在社群網站引起嘩然。哥倫比亞廣播公司舊金山地方台(CBS SF)報導,32歲優步司機克哈卡(Subhakar Khadka)表示,整起事件的發生原因是自己身為南亞裔,所以遭受歧視。

影片來源:YouTube

舊金山警局指出,事件發生於當地時間7日中午約12時45分,地點位於聖布諾街(San Bruno Ave)與西維爾街(Silver Ave)路口,其中一名女性乘客在下車之際,朝車子內部以及著司機噴灑胡椒噴霧(pepper spray)。

由於事發之後三名女性逃離現場,舊金山警方呼籲民眾透過專線電話或簡訊協助提供線索。

根據影片畫面,三名女性乘客坐在車內後排,頻頻以髒話辱罵司機,坐在司機正後方的女性乘客,則起身朝司機近距離咳嗽,並動手搶奪司機的手機,扯下司機所戴的白色口罩。

被問到整起事件發生原因,克哈卡接受訪問時說,自己身為南亞裔,所以遭到乘客騷擾及嘲笑。

他說:「我從頭到尾沒對她們說出任何不好的話,我沒有爆粗口,我從小到大受到的教養不是那樣的。我不會出手打人,這不是我受到的成長教養,因此她們不能下車了事。」

克哈卡說,這場惡夢從是周日下午開始,在灣景區(Bayview)聖布諾街載了三位女乘客,當他注意到其中一名女性未戴口罩時,便要求應該戴口罩。他說,把車開到附近一處加油站,好讓女乘客可以購買口罩,此時卻開始聽到種族歧視 謾罵及奚落。

克哈卡接受地方電視台KPIX 5訪問時,對女乘客隔空喊話說道:「妳們根本是畜牲,竟然如此對待別人(You guys are animals to treat other human beings like this)。」

他表示,後來乘客一行下車時,身穿紅衣的女乘客拿胡椒噴霧器噴他,讓他在呼吸困難之下必須下車。他說:「她從乘客座位略微開啟的車窗,朝我車裡噴灑胡椒噴霧,我的車子當時只有那個車窗是開的。」

克哈卡說,八年前來到美國 ,努力工作以支持遠在尼泊爾的家人。他說:「如果我是不一樣的膚色,他們就不會那樣對待我。」

他說:「我一開口講話,她們就聽出我跟她們不一樣,因此很容易就開始對我威脅恫嚇。」他表示,希望這些女性乘客能夠了解,「只因為妳們在美國出生及成長,不要以為別人就不是人」。

報導指出,經過克哈卡多次要求之後,優步終於發放120元的清潔費用。

優步對KPIX 5電視台發表聲明指出,影片當中出現的乘客行為令人髮指,當事人已經無法再搭優步。