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眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

記者顏伶如／綜合報導
紓困法案首先必須送入眾院程序委員會，擬定議事辯論規則，規則出爐後將由全院表決。圖為眾院程序委員會。(美聯社)
紓困法案首先必須送入眾院程序委員會，擬定議事辯論規則，規則出爐後將由全院表決。圖為眾院程序委員會。(美聯社)

拜登總統規模1.9兆疫情紓困法案預計本周之內將在眾議院通過表決，內容包括為民眾發放1400元紓困支票、校園重啟防疫經費，以及疫苗專款。今日美國報(USA Today)9日報導，眾院通過法案後一旦送交拜登簽署，紓困支票在數周之內即將開始發放。與先前回合不同的是，已成年的被撫養人(adult dependents)，例如正在就讀大學的兒女，這次將可拿到1400元全額紓困支票。

法案究竟何時可望在眾院表決通過？報導指出，最早的時間點為9日晚間。法案首先必須送入眾院程序委員會(House Rules Committee)，擬定議事辯論規則，規則出爐後將由全院表決，過關之後將進入第一回合辯論。9日深夜可能進入法案最終表決。拜登8日已經表示，法案過關之後將盡快簽署。

至於眾院是否有足夠票數能讓法案過關，今日美國報分析，眾院民主黨團對於通過法案有信心，即時沒有共和黨眾議員投下贊成票，也能過關。

眾院民主黨團資深成員、加州眾議員阿吉拉爾(Pete Aguilar)8日對媒體說，法案將會通過，也會在14日之前獲得簽署。目前聯邦政府為數百萬失業勞工發放的額外失業津貼，將於14日到期。

民眾何時可望領到紓困支票，報導指出，如果發放紓困支票的作業流程是依循前兩回合模式，估計數周之內支票即可送出。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)8日對媒體表示，拜登政府仍在研商紓困支票的發放機制(mechanics)。

根據參院修正之後的紓困法案條文，年收入7萬5000元以下民眾，夫妻合併報稅家庭年收入15萬以下，都將收到每人1400元紓困支票全額。個人年收入7萬5000元至8萬之間的民眾，紓困支票金額縮減。個人年收入8萬以上、夫妻合併報稅家庭年收入16萬以上，則排除紓困支票領取資格。

紓困 支票 眾院

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