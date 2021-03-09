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中美關係打擊 無人機巨頭大疆在美員額縮編

中央社／台北9日電
中國無人機公司大疆的北美業務縮減。（路透資料照片）
中國無人機公司大疆的北美業務縮減。（路透資料照片）

受到中美關係惡化打擊，中國無人機公司大疆的北美業務縮減，近幾個月來大量員工被裁或離職。在此之前10年，大疆在美國市場取得巨大成功，幾乎囊括市場大餅。

路透採訪超過20名大疆現任和前任員工，當中包括2名去年底才離職的高階主管。

多名受訪者表示，美國政府對中國企業施加限制後，大疆主要管理人員開始流失，有些前員工加入了競爭對手團隊，令大疆情況雪上加霜，一度遙遙領先的主導地位可能遭到削弱。

3名前員工和1名現任員工說，大疆在北美地區的200多名員工中，去年約有1/3被解雇或辭職。而今年2月，大疆的美國研發業務負責人離職，大疆還解雇了位於加州矽谷巴羅艾托（Palo Alto）的主要美國研究中心剩餘的研發人員，大約有10人。

大疆對此表示，減少巴羅艾托的員工人數，是反映公司「不斷發展的需求」，它又稱其北美營收增加強勁，「儘管競爭對手散播誤導性的說法，但我們的企業客戶了解大疆產品提供可靠的數據安全。儘管有匿名人士散播流言蜚語，大疆仍致力於服務北美市場。」

大疆沒有對縮編作出表示，但去年大疆曾對路透坦言，它的全球架構變得「難以管理」。

大疆2006年創立，發展至今已幾乎囊括美國市場。雖然大疆拒絕公布銷售數據，但諮詢公司DroneAnalyst 表示，大疆佔有北美近90%的消費者市場和超過70%的工業市場。

但在中美關係陷入瓶頸後，大疆去年12月被美國商務部列入清單，禁止其購買美國零組件，將影響大疆的產品產出。

DroneAnalyst研究主管班諾維茲（David Benowitz ）表示，中美關係持續緊張，加上華盛頓扶持大疆的競爭對手，可能會導致大疆在北美市場的市占率下降，使客戶因擔憂未來的限制轉而購買其他公司的產品。

但他也說，目前而言，大疆的競爭對手仍微不足道。路透引述的內部員工和競爭對手也認為，大疆的品牌影響力、技術能力、製造力量和銷售隊伍仍具優勢，不會很快失去在美國和全球非軍用無人機市場的王者地位。

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