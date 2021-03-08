喊「中國病毒」 俄亥俄州法官被促道歉

俄亥俄州法官在通訊中用「中國病毒」一詞被要求道歉。圖為洛杉磯抗議對亞裔暴力的民眾展示「我不是病毒」的標語牌。(Getty Images)

俄亥俄州 法官在通訊中用「中國病毒」(China virus)一詞後被要求道歉；研究已發現，這種說法易激化仇恨亞洲的犯罪。

俄亥俄州萊克郡普通辯訴法院法官奧唐諾(John P. O'Donnell)在該郡律師協會通訊Lake Legal Views闡述新冠疫情期間職責時三度使用「中國病毒」一詞。

萊克郡律師協會(The Lake County Bar Association)上周發行這份通訊， 奧唐諾的說詞隨即引起當地法律界廣泛批評。

在通訊發行後，俄亥俄州亞裔 律師協會(The Asian American Bar Association of Ohio)在5日發表聲明，譴責奧唐諾用詞具有歧視意味和仇外心理；提到以「中國病毒」描述新冠病毒和新冠疫情既不準確也無法被接受，「我們組織和整個社區因司法人員使用這種歧視性和帶有種族意味的語言而深受困擾，尤其是該說詞刻板印象已導致對亞裔的偏見和種族歧視 攻擊激增。」

俄亥俄州刑事辯護律師協會(The Ohio Association of Criminal Defense Lawyers)已發表譴責，聲稱所有人都應有自信在法院前被公平對待，而這公開魯莽用詞的訊息完全相反。

萊克郡律師協會主席斯特里克蘭(Joshua Strickland)在地區新聞網坦承，奧唐諾用語不尊重和令人反感；該文未經律師協會審查，也並非律師協會或其董事會的觀點、立場。

最近研究發現，疫情爆發後，全美對亞裔的仇恨犯罪、歧視和騷擾事件大增，偏偏這時奧唐諾用詞不當。

柏克萊、舊金山加州大學和杜蘭醫學院(Tulane School of Medicine)教授去年9月研究表明，包括前總統川普在內的國會議員使用「中國病毒」已導致全美對亞裔的歧視激增。偏見從2007年到2020年初持續下降後，隨著保守派媒體增加污名化用語，3月8日起反轉增加。