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稱慰安婦「自願的」 哈佛教授論文惹議

記者張聲肇／綜合報導
哈佛大學教授藍姆塞瑘撰發學術論文，稱二戰期間韓國慰安婦係自願賣淫，引發一場風暴，也激化原已嚴重的韓日政治紛爭。圖為民眾站在首爾紀念慰安婦銅像後，舉牌抗議藍姆塞瑘觀點。（美聯社）
哈佛大學教授藍姆塞瑘撰發學術論文，稱二戰期間韓國慰安婦係自願賣淫，引發一場風暴，也激化原已嚴重的韓日政治紛爭。圖為民眾站在首爾紀念慰安婦銅像後，舉牌抗議藍姆塞瑘觀點。（美聯社）

哈佛大學教授藍姆塞瑘(J. Mark Ramseyer)撰發學術論文，稱二戰期間韓國慰安婦係自願賣淫，引發一場風暴，也激化原已嚴重的韓日政治紛爭。

絕大多數的研究結論是，慰安婦被迫到日本軍隊當軍妓，蘭姆塞瑘卻推翻這幾成共識的學界結論，說這些女性「志願簽下契約，當性奴隸。」

這符合日本執政圈的長期主張，卻拂逆韓國政府的立場。韓國政府一直施壓日本，要日本政府向公開講出自己被蹂躪、施暴的女性道歉並賠償。

不只韓國女性被徵入日本軍妓營，曾被日本佔領的地方如台灣的女性亦然。1990年代起，經歷同樣命運的女性紛紛站出來，指控日本政府當年如何強迫她們向日軍提供性服務。

好幾百名學者聯名譴責藍姆塞瑘的「學術」論文，南北韓也同聲一氣駁斥。北韓國營的「今日朝鮮」(DPRK Today)2日刊載一篇文章，說這位哈佛教授是「死要錢的偽學者。」

蘭姆塞瑘論文題為「太平洋戰爭中的性服務契約」，去年12月在網路上發表，原定刊載於「法律與經濟國際評論」3月號，該刊暫停出刊，理由是，這篇論文仍待調查確認，內容「令人擔心。」

最令人擔心的是多數歷史學家所謂的「缺乏證據」──哈佛本身和其他學術機構的學者和專家，根據蘭姆塞瑘引述的史料，查遍史籍，都找不到他所謂的性服務契約。

哈佛歷史學者戈登(Andrew Gordon)和艾克特(Carter Eckert)呼籲各方撤文，因為蘭姆塞瑘根本連一份「實際的契約」都沒參考過，居然敢發表這種論調。

這兩位哈佛歷史學者說，「我們實在看不出來，蘭姆塞瑘對自己沒讀過的契約，可以用最強調的字眼，提出可信的主張。」

康州大學日韓現代史學者艾莉克西絲‧達頓(Alexis Dudden)說，藍姆塞瑘的論文「一派胡言」，罔顧數十年來的研究。有人引學術自由替藍辯護，達頓反駁說，藍文根本「未達最基本的學術標準。」

她說，「這些講法純是憑空杜撰，從他的文句、他的資料來源，很清楚可以看出，他從來沒見過一份契約。」

1000多名經濟學者也聯名譴責這篇論文，說它誤用了經濟理論，想把「恐怖的暴行」合理化。

日本一群歷史家發布30頁的長文，說這篇論文是「學術犯規」之作，應予撤回。

數百名哈佛學生要蘭姆塞瑘道歉，也要學校給個說法。哈佛法學院婉拒置評。

哈佛大學教授藍姆塞瑘。（取材自哈佛大學法學院網站）
哈佛大學教授藍姆塞瑘。（取材自哈佛大學法學院網站）

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