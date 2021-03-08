美國際婦女勇氣獎 中國維權律師王宇等14人獲獎

美國國務院頒發「國際婦女勇氣獎」，國務卿布林肯（右）、第一夫人吉兒．拜登出席。(美聯社)

美國國務院 今天頒發年度「國際婦女勇氣獎」，共有來自中國 、緬甸、白俄羅斯及伊朗等14國女性獲獎。其中一位獲獎人為中國知名維權律師王宇，但她疑似失聯，並未出席線上頒獎典禮。

適逢國際婦女節，美國國務院今天舉辦第15屆「國際婦女勇氣獎」頒獎典禮，以視訊方式公開表揚在和平、正義、人權或婦女賦權等領域，展現傑出勇氣及領導力的14名女性。國務卿布林肯 （Antony Blinken）、第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）皆出席致詞。

今年獲獎人分別來自14個國家，其中包含有「中國最勇敢女律師」之譽的王宇、緬甸學運領袖翁斐斐（Phyoe Phyoe Aung）、白俄羅斯反對派人物柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova），及因去年在一場國際賽事中未戴頭巾引發國內撻伐，不敢返國而轉向英國尋求庇護的伊朗象棋裁判巴雅特（Shohreh Bayat）等。

今年典禮也額外頒贈榮譽獎項給7名為國家社區付出貢獻，卻在去年遭暗殺身亡的阿富汗女性，以突顯越來越多阿國女性遭鎖定攻擊的問題。

多數獲獎人皆親自出席線上頒獎典禮接受表揚，但柯列斯尼可娃因人仍在監獄中不克參加，王宇也疑似失聯並未出席，引發布林肯關切。

布林肯在致詞中表示，王宇是中國最知名的維權律師之一，她代理受虐孩童、少數族群、婦女與宗教信徒案件，但她的工作讓自己直至今日都飽受北京政府壓力。

他說，美方過去2天未能與王宇保持定期聯繫，「我們感到憂心，因為我們知道她想要參加今天的典禮，我們會持續跟進這件事，若必要也會對她的案件公開發聲」。

王宇雖未出席頒獎典禮，但國務院仍播放她事前錄製的短片。王宇在影片中表示，她是中國人權律師，來自內蒙古，在北京執業；她2008年曾被公檢法迫害，遭判刑2年半，2015年也因為代理人權案件被政府打擊報復，先是被關了一年多，又被軟禁一年多。

王宇指出，作為一個法律人，她還是希望也有義務推進中國法治建設，在社會上實現人權、法治、公平與正義。她也向外界喊話，「希望能有更多人站出來，為中國法治和公平正義來吶喊」。

王宇現年49歲，她自2011年開始代理過多起敏感維權和政治案件，曾為許多社運人士、法輪功學員辯護。自此之後，她飽受中國警方騷擾威脅，2015年當局針對人權律師和維權人士進行「709抓捕」行動，她也是第一位被捕的律師。