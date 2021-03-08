吳修銘入白宮 從政是受父親感召

吳修銘將擔任美國總統拜登的科技與競爭政策特別助理。圖／資料照片

美國哥倫比亞大學華裔教授吳修銘 將加入白宮 國家經濟委員會擔任總統拜登特助。父親吳明達是早期台獨運動啟蒙人物的吳修銘曾說自己承繼了反威權的傳統，注定與政治有不解之緣。

白宮宣布，吳修銘將加入白宮國家經濟委員會，擔任總統科技與競爭政策特別助理。吳修銘專長包括反托拉斯法，預料將對抗網路科技巨頭。

「紐約時報 」報導，現年49歲的哥倫比亞大學法學院教授吳修銘2014年時曾參與紐約州副州長的民主黨內初選，作為網際網路的法律與政策專家，「網路中立」（Net Neutrality，通常指網路服務供應商應採中立態度，不應透過控制連線來影響使用者並獲取利益）一詞就是他所發明。

當時他在角逐黨內初選前往華人票倉拜票時常秀出流利中文，大啖臭豆腐、海蜇皮、蒜蓉炒豬肉等台灣 美食，在拜會法拉盛（Flushing）的台灣會館時，還會特別提已故的父親吳明達是台南人，頗對台裔口味。

吳修銘不少在台灣的親戚在地方從政，大多代表民進黨參選，當時也給了他不少競選建議。

吳修銘常會在夏天時回台灣，返台時就住親戚家，土芒果是他最愛的水果之一。

吳修銘的父親出生時台灣尚未光復，祖父是當時日本殖民政府的官僚。國民黨政府退守至台灣，吳明達的父親就讀台大前曾服過兵役。吳明達後來在多倫多大學拿到博士，成為免疫學家，後來與知名科學家加洛（Robert Gallo）從事幹細胞與T細胞研究。

吳明達倡導台獨運動，吳修銘說父親曾在加州大學做博士後研究時極為活躍，後來到華府做科學研究時還發行地下刊物「望春風」。吳明達42歲那年死於腦瘤，吳修銘與弟弟由英裔加拿大籍的母親扶養長大，母親本身也是名科學家，常往返瑞士與多倫多。

吳修銘做過聯邦最高法院大法官布雷爾（Stephen G. Breyer）的書記官，也曾在美國2008年總統大選時時擔任歐巴馬的科技政策顧問，後來也當過聯邦貿易委員會（FTC）高階顧問。

在就讀法學院時，吳修銘就返台見證1996年台灣第一次總統直選，當時他還說「我基本上注定是要參與政治，當時機來臨，我會覺得此其時矣，因為這麼做是對的。」