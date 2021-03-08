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美國非裔女名人挺梅根 稱討論嬰兒膚色已「越線」

中央社倫敦7日綜合外電報導
身為梅根友人的美國網球好手小威廉絲，在社群媒體挺梅根。(美聯社)
身為梅根友人的美國網球好手小威廉絲，在社群媒體挺梅根。(美聯社)

英國哈利王子的妻子梅根向脫口秀主持人歐普拉透露，她在進入王室後遭種族歧視，使她心生自殺念頭。美國多位知名黑人女性紛紛聲援梅根，表示她的情況顯示偏見的破壞力。

英國廣播公司（BBC）報導，身為梅根友人的美國網球好手小威廉絲（Serena Williams）在社群媒體Instagram表示：「系統性欺壓和迫害（所造成的影響）破壞力極大、讓人被孤立，而且時常會致命。」

小威並寫道，自己親身體悟人們如何利用性別和種族主義來「誹謗」有色人種女性。

她表示：「我希望梅根和你我的女兒，都能生活在一個尊重他人的社會。」哈利王子（Prince Harry）夫婦接受歐普拉（Oprah Winfrey）訪問時透露，今夏將迎接女兒誕生。

美國已故民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）的么女伯妮絲．金恩（Bernice King）也推文：「王室身分無法抵禦種族歧視造成的破壞和絕望。謝天謝地梅根馬克爾（Meghan Markle，梅根婚前姓名）還活著。」

薩塞克斯公爵夫人梅根在專訪中並透露，在兒子亞契（Archie）出生前，王室內部曾對他的膚色有過擔憂和討論。

「浮華世界」雜誌（Vanity Fair）記者范德霍夫（Erin Vanderhoof）告訴BBC，在美國，詢問嬰兒膚色「真的、真的是禁忌」，這樣做已經「越線」。

范德霍夫指出，雖然美國人多半瞭解王室「不代表」所有英國人，但看到「一個自食其力成功的人被拒絕和嘲諷」，使得一些關於英國菁英主義的看法獲證實。

紐約黑人記者協會（New York Association of Black Journalists）秘書蓋利拉斯（Stephanie Guerilus）則告訴BBC新聞網：「霸凌梅根馬克爾已變成（英國）全國的消遣。」

梅根的坦率以及她「勇敢」決定遠離王室，也獲得一些人讚揚，包括美國青年桂冠詩人高曼（Amanda Gorman）。

高曼在推特（Twitter）寫道：「梅根展現的力量肯定會讓各地重新定義家庭。想想看，女性會受到啟發，為自己的生命挺身而出；伴侶會比他們出生的家族更加寬容、更有勇氣。」

英國也有一些黑人女性回應這段專訪。女權人士莫斯修巴米穆（Shola Mos-Shogbamimu）告訴BBC新聞網，許多白人觀眾會否認梅根的遭遇是種族歧視，因為種族歧視已常態化。

哈利與梅根雖然自承跟一些王室成員有過不愉快的時刻，包括跟哈利的父親查爾斯王子（Prince Charles ），但他們以溫和的口吻談論女王伊麗莎白二世。梅根還說女王讓她想起自己的祖母。

梅根 種族歧視 美國

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