我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

傳奇異即將售出飛機租賃事業 價碼超過300億美元

編譯洪啟原／綜合報導
消息人士爆料，工業巨擘奇異集團（GE）即將達成一樁交易案，把旗下飛機租賃事業出售給愛爾蘭飛機租賃業者AerCap控股公司，交易案價值估超過300億美元。（路透）
消息人士爆料，工業巨擘奇異集團（GE）即將達成一樁交易案，把旗下飛機租賃事業出售給愛爾蘭飛機租賃業者AerCap控股公司，交易案價值估超過300億美元。（路透）

消息人士爆料，工業巨擘奇異集團（GE）即將達成一樁交易案，把旗下飛機租賃事業出售給愛爾蘭飛機租賃業者AerCap控股公司，交易案價值估超過300億美元，為奇異公司精簡旗下龐雜業務所採取的最新行動。

道瓊報導，儘管無法得知交易結構的細節，但部分消息人士表示，交易價值將超過300億美元。假如談判沒有破裂，預料今日（7日）就會公布這項消息。

GE資本飛機租賃部門（GECAS）是GE資本公司目前旗下最大的事業體。GE資本曾是GE集團龐大的放款事業，可匹敵美國大型銀行，但在2008年金融海嘯中幾乎拖垮GE集團。

GE集團在2015年表示將脫手GE資本的多數事業，當時距離出脫GE資本已跨進一大步，如今傳出GE集團即將出售GE資本，意味GE集團再朝這個方向跨進一步。

這也是GE集團執行長卡普（Larry Culp）導正公司事業的一項重大行動。GE集團近年來備受打擊，原因包括部分重要業務線的展望變差，和公司結構不再受到投資人青睞。

根據標普Capital IQ，AerCap的市值為65億美元，經債務和現金調整後的企業價值為340億美元，目前擁有或已訂購的飛機數量約為1,400架。AerCap具備處理交易案的經驗，例如在2014年斥資76億美元收購國際租賃金融公司（ILFC）。

AerCap去年營收約為44億美元，低於前幾年的50億美元左右。

AerCap併購GECAS，有助GE集團削減成本，亦有助合併後的這家新公司度安度經濟不景氣。GE集團出脫GECAS，可強化自身資產負債表和改善現金流，儘管GE集團近來股價上揚，但仍低於電力和金融部門發生重大問題前的股價水準。

奇異 股價 營收

上一則

微軟電郵遇駭…補丁也沒用！白宮籲電信商應加緊因應

下一則

喬州查川普干涉計票 詐欺案權威律師助陣

延伸閱讀

涉竊奇異電氣商業機密 中國商人被控罪

涉竊奇異電氣商業機密 中國商人被控罪
南華早報：川普下台 TikTok沒理由賣美國資產給甲骨文

南華早報：川普下台 TikTok沒理由賣美國資產給甲骨文
比特幣逼近49000美元刷新高 因大型銀行擁抱加密領域

比特幣逼近49000美元刷新高 因大型銀行擁抱加密領域
加密貨幣再獲大咖支持 萬事達卡、推持考慮採納

加密貨幣再獲大咖支持 萬事達卡、推持考慮採納

熱門新聞

參院民主黨與拜登總統3日同意就領取第三輪1400元紓困金的資格設限，與原先對個人收入10萬以上、家庭收入20萬以上就不發紓困金不同，此次將門檻改為個人收入8萬元、家庭收入16萬元，預計此次收到第三輪紓困金的人數將比之前少。(Getty Images)

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

2021-03-03 12:57
全美目前已有7600萬劑疫苗完成注射。(路透)

打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你

2021-03-02 22:06
Fed主席鮑爾將在4日發表談話。(路透)

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

2021-03-04 14:45
共和黨籍德州州長艾伯特(圖中，坐輪椅者)表示已簽署行政命令，10日起撤消全州各地戴口罩的規定，「現在是時候100%開放德州了」。(美聯社)

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

2021-03-02 20:30
加州帝王郡 （Imperial County）2日晨發生重大車禍，15人死亡，部分人受傷送醫。圖為車禍現場。美聯社

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

2021-03-02 13:33
美國郵政因效率不佳和人手不足，使得郵遞延誤問題一直無法解決。(美聯社)

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

2021-03-01 11:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我