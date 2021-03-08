傳奇異即將售出飛機租賃事業 價碼超過300億美元

消息人士爆料，工業巨擘奇異集團（GE）即將達成一樁交易案，把旗下飛機租賃事業出售給愛爾蘭飛機租賃業者AerCap控股公司，交易案價值估超過300億美元。（路透）

消息人士爆料，工業巨擘奇異 集團（GE）即將達成一樁交易案，把旗下飛機租賃事業出售給愛爾蘭飛機租賃業者AerCap控股公司，交易案價值估超過300億美元，為奇異公司精簡旗下龐雜業務所採取的最新行動。

道瓊報導，儘管無法得知交易結構的細節，但部分消息人士表示，交易價值將超過300億美元。假如談判沒有破裂，預料今日（7日）就會公布這項消息。

GE資本飛機租賃部門（GECAS）是GE資本公司目前旗下最大的事業體。GE資本曾是GE集團龐大的放款事業，可匹敵美國大型銀行，但在2008年金融海嘯中幾乎拖垮GE集團。

GE集團在2015年表示將脫手GE資本的多數事業，當時距離出脫GE資本已跨進一大步，如今傳出GE集團即將出售GE資本，意味GE集團再朝這個方向跨進一步。

這也是GE集團執行長卡普（Larry Culp）導正公司事業的一項重大行動。GE集團近年來備受打擊，原因包括部分重要業務線的展望變差，和公司結構不再受到投資人青睞。

根據標普Capital IQ，AerCap的市值為65億美元，經債務和現金調整後的企業價值為340億美元，目前擁有或已訂購的飛機數量約為1,400架。AerCap具備處理交易案的經驗，例如在2014年斥資76億美元收購國際租賃金融公司（ILFC）。

AerCap去年營收 約為44億美元，低於前幾年的50億美元左右。

AerCap併購GECAS，有助GE集團削減成本，亦有助合併後的這家新公司度安度經濟不景氣。GE集團出脫GECAS，可強化自身資產負債表和改善現金流，儘管GE集團近來股價 上揚，但仍低於電力和金融部門發生重大問題前的股價水準。