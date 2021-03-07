復仇！川普擬阻撓穆考斯基連任 批她不忠

共和黨籍聯邦參議員穆考斯基曾支持彈劾前總統川普，川普現欲阻她連任。(美聯社)

前總統川普 已擬定計畫，將準星對準「不忠的」阿拉斯加州共和黨 籍聯邦參議員 穆考斯基(Lisa Murkowski)，矢言在2022年期中選舉前走訪穆考斯基代表的阿拉斯加州，阻撓她連任。

川普在6日傳給政治新聞網站Politico的聲明中寫道：「我不會在任何情況下支持拖累偉大阿拉斯加的參議員穆考斯基，她差勁地代表她的州、更慘地代表本國，我不知道明年是否會有其他人，但我知道我明年會在阿拉斯加造勢，對抗這位不忠且很糟的參議員。」

穆考斯基自2002年以來擔任參議員，不僅是川普的長期批評者，也是上月支持川普二度彈劾案的七名共和黨參議員之一，卻是七人中唯一在2022年面臨席次改選者。

川普發布聲明前幾天，穆考斯基支持聯邦眾議員哈蘭(Deb Haaland)擔任拜登政府內政部長的人事案；對此，川普形容「這是穆考斯基無法為阿拉斯加挺身而出的另一例證」。

63歲的穆考斯基是參院能源暨天然資源委員會(Senate Energy and Natural Resources Committee)中唯一支持這一提名的共和黨人，身為北美原住民的她自述必須在支持家鄉同胞，或倒戈與過去反對石油探鑽的民主黨同一陣線之間作抉擇。

諸多人猜疑，川普可能會參與2024年共和黨總統初選；希望在明年期中選舉中奪回參、眾兩院的共和黨人，與川普畫清界線，深怕影響中立選民的觀感。

川普的政治團隊已委託民調機構，針對是否拉穆考斯基下馬作民調，凸顯川普趕走穆考斯基的決心。

這項由民調由研究和戰略服務公司McLaughlin & Associates在1月30日到2月1日訪查，時間點落在穆考斯基投票支持彈劾川普之前；結果顯示，穆考斯基的支持度43%，落後川普的52%。

McLaughlin & Associates公司曾在川普2016年和2020年競選時，為川普團隊服務，其資金由川普的領袖政治行動委員會「保衛美國」(Save America)挹注。

川普的顧問也針對另一位支持彈劾川普的眾院共和黨團(House Republican Conference)主席麗茲‧錢尼(Liz Cheney)作類似民調，她可能是川普的潛在的攻擊對象。