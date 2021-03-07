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女慈善家貝佐斯離婚妻史考特再婚！嫁西雅圖自然科老師

編譯季晶晶／綜合外電
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、全球最富有女性之一的麥肯琪・史考特再婚，嫁給西雅圖私立學校自然科老師朱伊特。取材自樂施誓約 （The Giving Pledge）
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、全球最富有女性之一的麥肯琪・史考特再婚，嫁給西雅圖私立學校自然科老師朱伊特。取材自樂施誓約 （The Giving Pledge）

亞馬遜創辦人貝佐斯前妻、全球最富有女性之一的麥肯琪・史考特（MacKenzie Scott），嫁給西雅圖私立學校自然科老師朱伊特（Dan Jewett），她的新夫婿立即宣稱，計劃協助捐出他們大部分的財富給慈善組織。

在湖濱學校（Lakeside School）任教的朱伊特於「樂施誓約」 （The Giving Pledge）網站上宣布婚訊。「樂施誓約」是比爾蓋茲夫婦和「股神」巴菲特所發起、鼓勵億萬富翁慈善認捐的運動。

朱伊特3月6日在樂施誓約史考特頁面下貼文表示：「天賜良緣，我與我所認識最慷慨、最善良的人之一結成連理，並與她一起致力於捐出巨額財富為他人服務。」

朱伊特說，他一生大部分時間都擔任教職，從未尋求累積「樂施誓約要求的巨額財富」。

根據彭博億萬富豪指數，現年50歲的史考特在全球富豪裡排名第22名，淨資產約535億美元。自從2019年與亞馬遜創辦人貝佐斯離婚以來，她成為她的世代最重要慈善家之一。去年，史考特捐出60億美元，很可能是在世者最高捐款金額。貝佐斯透過亞馬遜發言人發布聲明表示：「朱伊特人很好，我為他們倆感到開心和興奮。」貝佐斯是全球首富，身家高達1,766億美元。

貝佐斯 亞馬遜 比爾蓋茲

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