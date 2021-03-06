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參院通過紓困案 拜登：救援已上路 兌現承諾邁大步

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參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步

中央社／華盛頓6日綜合外電報導
參院今天以50票贊成和49票反對，表決通過1.9兆美元紓困法案，總統拜登隨後在白宮發表談話讚揚。(歐新社)
參院今天以50票贊成和49票反對，表決通過1.9兆美元紓困法案，總統拜登隨後在白宮發表談話讚揚。(歐新社)

美國參院今天以50票贊成和49票反對，表決通過1.9兆美元紓困法案，總統拜登隨後在白宮發表談話，讚揚參院此舉。

在參院進行黨派路線分明表決後，拜登表示，「我先前向美國人民承諾，救援已上路。今天我能說，我們已朝兌現那項承諾，又邁出巨大一步。」

拜登說：「那明顯不容易，不是總是漂亮美好，但那是如此絕對必要，迫切需要。」

拜登又說：「這個國家受苦太多，太長久了，這套方案的一切，都是為了要解救苦難，滿足國家的最迫切需求，讓我們處於戰勝的更有利地位。」

拜登指出，參院通過他的1.9兆美元疫情紓困法案，意味發給大多數美國人的每人1400美元，將從這個月開始發放，且此法案的諸多條款將會加速製造和配送疫苗。

拜登又說，逾85%美國家庭將會收到前述款項，年收入10萬美元養兩個小孩的配偶，將可獲得大約5600美元。

由於參院表決通過的紓困法案，與眾院先前通過版本略有不同，如今必須送回眾院審理。參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）今天預測指出，眾院將會通過在參院過關的紓困法案版本，且總統拜登將會於3月14日前簽署此法案，當天也是額外聯邦失業補助到期日。

眾院多數黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）發推文表示，眾院將會於9日針對參院通過版本進行表決，在眾院表決通過後，就會送呈拜登簽署，而拜登希望能於3月14日以前簽署此法案。

拜登 參院 眾院

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