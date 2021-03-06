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參院民主黨化解僵局 1.9兆美元紓困案過關在望

編譯湯淑君／綜合外電
美國參議院民主黨團5日敲定折衷方案，縮減聯邦額外失業補助金額但延長發放日期，內含此措施的修正案隨即獲參院表決通過，為參院通過1.9兆美元紓困法案排除一大路障。美聯社
美國參議院民主黨團5日敲定折衷方案，縮減聯邦額外失業補助金額但延長發放日期，內含此措施的修正案隨即獲參院表決通過，為參院通過1.9兆美元紓困法案排除一大路障。美聯社

美國參議院民主黨團5日敲定折衷方案，縮減聯邦額外失業補助金額但延長發放日期，內含此措施的修正案隨即獲參院表決通過，為參院最快6日通過總統拜登的1.9兆美元疫情紓困法案排除一大路障。

在共和黨團結反對下，民主黨50席參議員一票都不能少，法案才有望過關。5日投票過程停擺近12個小時，期間民主黨參院領袖為爭取同黨中間派參議員曼欽支持而努力協商，終於達成協議，把額外加發的聯邦失業津貼從每周400美元減為300美元、發放截止日從8月29日延長至9月6日。曼欽擔心法案規模太大恐導致經濟過熱，也憂慮失業補助金太慷慨可能削弱勞工找工作意願。

化解黨內歧見後，參院民主黨團得以接續馬拉松式的「連續投票」（vote-a-rama）過程，表決一連串修正案，完成這步驟後就將表決全套紓困法案。參議院6日一早即以50票對49票，通過內含的失業津貼協議的修正案。但參議員接下來仍面臨共和黨可能提出的數百個修正案和程序動議，設法更改法案內容，且可能把表決過程拖過這個周末。

參議院多數黨領袖舒默矢言，將「強力闖關」，無論耗費多久時間，都會讓拜登上台的第一個招牌法案立法通過。若參院順利通過，法案將再送回眾院，眾院批准變更的內容後，即可呈交拜登簽署。民主黨已表明，希望在現行額外失業補助於3月14日到期前，讓拜登能簽署為法律。

至於民主黨籍參議員桑德斯提出把基本工資提高到時薪15美元的修正案，已遭共和黨50席和民主黨八席參議員反對。眾院版法案包含此條款，但在參院立法程序官裁定不符特別預算法規後，已從參院版法案剔除。

參院 民主黨 參議員

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