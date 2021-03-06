拜登上任湧現移民潮 美墨邊界2月扣留近10萬人

路透社報導，美國 邊境當局人員2月在美墨邊界扣留近10萬移民，創下近2年來單月新高。反映美國總統拜登 上台後，移民預期他將放寬一些前總統川普的限制政策而大量湧入邊界。

報導引述兩位要求匿名的消息人士指出，根據尚未曝光的初步統計數據，美方在美國與墨西哥邊界扣留的移民人數，已從1月的7萬8000人躍升至2月的近10萬人。今年2月是拜登（Joe Biden）就任後首個完整月份。

近10萬邊界移民是美國2006年以來的2月最高數據，也似乎是2019年6月以來的單月最高紀錄，當年的移民大軍也為川普（Donald Trump）採取行動打擊非法移民 提供正當理由。

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs andBorder Protection，CBP）一名發言人表示，2月的官方統計數據可能會在下週公布。

路透社見過的官方數字還顯示，美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）光是3月3日一天就在美墨邊界逮到4500多名越過美墨邊界的移民，代表3月的非法移民數據恐怕會繼續攀升。

共和黨籍的川普執政時，實施一項依據美國法典第42卷（Title 42 of the United States Code）的移民新政，以新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情的公共衛生顧慮為由，允許美國當局迅速驅逐非法移民。

但民主黨籍的拜登上台後，在2月將沒有父母或法定監護人陪伴的非法入境孩童排除在這項川普政策之外。因此越來越多這類孩童湧入美墨邊界，迫使美國官員在近幾週忙著替他們找住所，並採取措施加快速度將他們釋放並交給在美國的擔保人。

共和黨人一再批評拜登放寬川普強硬移民政策的做法，指出這會導致更多非法移民湧入。美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）今天已致函拜登，要求召開會議討論這項議題，並表達他對拜登政府的邊境政策感到「十分擔憂」。

麥卡錫寫道：「我們必須承認有邊境危機，並研擬一份計畫，還要用堅定措辭強烈勸阻來自墨西哥和中美洲的個人，勿踏上前來我們南方邊界的危險之旅。」