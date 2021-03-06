新冠肺炎後還有「殭屍末日」？CDC預防指南起死回生

16世紀法國預言家諾斯特拉達姆士曾預言2021年將充滿足以改變人類未來的大事，許多人認為其中之一是指「殭屍末日」，隨著預言網站舊事重提，讓求安心的網友再度湧入CDC的殭屍預防指南網頁。翻攝自推特/rjquijano70

16世紀法國預言家諾斯特拉達姆士（Nostradamus）曾預言，2021年將充滿足以改變人類未來的大事，許多人認為其中之一是指「殭屍末日」（Zombie Apocalypse），美國 疾管中心（CDC ）恰巧在2月23日更新殭屍預防指南（Zombie Preparedness）網頁，加上全球的新冠肺炎疫情 向未消退，頓時引發不少網友與媒體的興趣。

LADbible等媒體報導，許多人相信諾斯特拉達姆士針對2021年做預言的一篇四行體詩中，「半死」（half-dead）是指殭屍，「整個世界終結」（all the world to end）則是指末日，認為今年會發生科學家創造一種生化武器，製造出一種把人類變成殭屍的病毒。

儘管諾斯特拉達姆士的四行體詩本來就寫得很模糊，目前也沒有證據顯示預言真的應驗，但隨著預言網站舊事重提，讓求安心的網友再度湧入CDC的殭屍預防指南網頁。

CDC的殭屍預防指南建於2011年，當時正值美國電視劇「陰屍路」（The Walking Dead）熱播，不少好奇觀眾想知道自己該怎麼應對殭屍來襲，CDC因此開玩笑地設立教學網頁，好吸引更多新讀者，結果證明這個網頁是很有效的平台，非常多教師都來索取教材，讓他們決定繼續擴充內容，增加傳染病流行等天災的急難救助基本須知。

CDC在殭屍預防指南網頁提醒，民眾應該「拿到生存包、製定計畫與做好準備」，準備至少3天分的食物、飲水、藥物、工具、衛生用品與文件等重要物資，並且留在住處靜候CDC的疫調與各種技術支援。

雖然CDC對此沒有評論，多位防災專家仍高度肯定殭屍預防指南。水牛城大學教授謝里克（John Sellick）就指出，整個活動潛在重要訊息是「為意外做準備」，與當前疫情有著不可思議的關聯性，「我們從新冠肺炎看到，針對災難做準備很重要…在家儲備物資能幫助我們一些人度過難關。很明顯的，我們多數人沒有充足物資供應」。