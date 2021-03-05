我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙婷「無依之地」海報被撤下 只因她說過這句話

美航737MAX出現緊急狀況 關閉1發動機 安降新澤西

北京修改香港選制 美國務院：嚴重破壞香港民主制度

記者張文馨／華盛頓報導
國務院發言人普萊斯。美聯社
國務院發言人普萊斯。美聯社

北京擬在中國全國人大會議期間，透過修法改變香港選舉制度，美國國務院發言人普萊斯5日表示譴責，並說，中方所謂的「改革」是對香港自治權、自由與民主程序的直接攻擊；若實踐將嚴重破壞香港的民主體制。

普萊斯在電話記者會表示，全國人大副委員長王晨所謂預告的一系列「改革」，是中國對香港民主機構的持續攻擊；北京限制參與、削減民主代表性、扼殺政治辯論，只為了違抗港民的明確意志，讓他們不得在自己政府內有發聲機會。

「若落實，則這些措施將嚴重破壞香港民主體制，且該措施與香港基本法中保障普選的內容背道而馳。」 普萊斯表示。

普萊斯說，美國與香港人民站在一起，港人不過是追求他們擁有且被保障的普世權利。

中國全國人大決意透過修改香港基本法附件、改變香港選舉制度，香港特首林鄭月娥稱將全力以赴按附件修改香港的選舉法例；王晨表示，將完善香港特區選舉制度，通過選委會擴大香港社會均衡有序的政治參與和更廣泛的代表性，也要建立全流程資格審查機制，形成一套符合香港實際情況，有香港特色的新民主選舉制度。

此外，有關新疆，國務卿布林肯（Antony Blinken）日前表示認為中方對新疆維吾爾族的做法構成「種族滅絕」，但國務院尚未宣布下一步行動；普萊斯表示，美國將召集理念相近的合作夥伴與盟友，齊聲譴責新疆、香港與其他地方的人權受壓迫事件，美國也正在促使世界各地採取集體行動，表明不會容忍人權侵犯事件在新疆等地發生。

香港 美國 新疆

上一則

反制中國宣傳入校園 參院通過加強管控孔子學院

下一則

龐培歐表態 支持美國抵制2022北京冬奧

延伸閱讀

全球經濟自由度排名 港澳被併入中國都被剔除

全球經濟自由度排名 港澳被併入中國都被剔除
愛國者治港 北京擬設議員參選資格審查制度

愛國者治港 北京擬設議員參選資格審查制度
緬軍血腥鎮壓傳38人死「像天安門事件」 6記者被抓

緬軍血腥鎮壓傳38人死「像天安門事件」 6記者被抓
香港泛民47人受審 美國務院籲立即撤回告訴

香港泛民47人受審 美國務院籲立即撤回告訴

熱門新聞

參院民主黨與拜登總統3日同意就領取第三輪1400元紓困金的資格設限，與原先對個人收入10萬以上、家庭收入20萬以上就不發紓困金不同，此次將門檻改為個人收入8萬元、家庭收入16萬元，預計此次收到第三輪紓困金的人數將比之前少。(Getty Images)

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

2021-03-03 12:57
全美目前已有7600萬劑疫苗完成注射。(路透)

打過2劑疫苗 可做哪些活動？CDC本周發布指南告訴你

2021-03-02 22:06
Fed主席鮑爾將在4日發表談話。(路透)

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

2021-03-04 14:45
共和黨籍德州州長艾伯特(圖中，坐輪椅者)表示已簽署行政命令，10日起撤消全州各地戴口罩的規定，「現在是時候100%開放德州了」。(美聯社)

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

2021-03-02 20:30
加州帝王郡 （Imperial County）2日晨發生重大車禍，15人死亡，部分人受傷送醫。圖為車禍現場。美聯社

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

2021-03-02 13:33
美國郵政因效率不佳和人手不足，使得郵遞延誤問題一直無法解決。(美聯社)

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

2021-03-01 11:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元

第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元
雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多

雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多