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華裔背景吳修銘 出任拜登科技與競爭政策特助

華盛頓記者張文馨／5日電
吳修銘擔任美國總統拜登的科技與競爭政策特別助理。本報資料照片
吳修銘擔任美國總統拜登的科技與競爭政策特別助理。本報資料照片

美國白宮5日上午發布新人事，宣布由華裔背景的哥倫比亞大學法學院教授吳修銘（Tim Wu）加入白宮經濟委員會，擔任總統的科技與競爭政策特別助理。

49歲的吳修銘在獲得任命後，於推特上發文開心表示，他將正式加入白宮，提供政策建議，「現在先把這則貼文置頂，再見啦！」

吳修銘是台英混血的移民第二代，吳修銘父親吳明達是台灣人，母親吉蓮・吳（Gillian Wu）是英裔加拿大人；吳修銘自哈佛法學院畢業後，曾經在美國司法部、聯邦最高法院工作，2014年曾參與紐約州副州長的民主黨初選落敗。

吳修銘曾出版《誰控制了總開關？》一書，分析資訊、媒體、電信與網路企業從開放走向封閉，然後遇到破壞式創新後又走回開放的市場自然循環，被《華盛頓郵報》、《紐約客》雜誌等各大媒體與亞馬遜選為年度好書，奠定了吳修銘的學術地位與知名度。

根據白宮提供的背景資料，吳修銘曾任紐約總檢察長的資深執法顧問。在美國前總統歐巴馬任內，吳修銘也擔任過聯邦貿易委員會資深顧問和白宮國家經濟委員會特別顧問。在他的推動下，促成了歐巴馬政府在2015年頒布「開放網路命令」。

他的專業是競爭法、反壟斷法和媒體傳播法，主張在科技與媒體產業中，不該有壟斷地位的超大企業存在。

吳修銘因為積極推動「網路中立性」在產業界的落實，曾被《美國法律雜誌》選為全美百位最具影響力律師之一、也曾獲哈佛大學法學院選為100位最有影響力校友之一。

吳修銘表示，雖然不能用政府力量控制公眾輿論，但人們仍需法律來規範科技巨頭的行為。...
吳修銘表示，雖然不能用政府力量控制公眾輿論，但人們仍需法律來規範科技巨頭的行為。本報資料照片

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