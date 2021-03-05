涉及多起詐財冒牌會計師 申辦成功紓困貸款逾百萬

根據美國有線電視新聞網(CNN)調查報導，涉及多起詐財案件的冒牌會計師波爾辛(James Polzin)，雖然去年初已被法院下令禁止繼續聲稱註冊會計師(CPA)，但名下空殼會計事務所及相關公司，卻在2020年4月至6月間，申辦成功至少六筆聯邦政府為小型企業提供的「薪資保護貸款項目」(Paycheck Protection Program，PPP)紓困貸款，共計得手金額約120萬元。路透

根據美國有線電視新聞網(CNN)調查報導，涉及多起詐財案件的冒牌會計師波爾辛(James Polzin)，雖然去年初已被法院下令禁止繼續聲稱註冊會計師(CPA)，但名下空殼會計事務所及相關公司，卻在2020年4月至6月間，申辦成功至少六筆聯邦政府為小型企業提供的「薪資保護貸款 項目」(Paycheck Protection Program，PPP)紓困 貸款，共計得手金額約120萬元。

根據聯邦法院與亞歷桑納州法院紀錄，波爾辛沒有會計師資格，卻假冒會計師佯稱為客戶報稅，收取高額服務費後潛逃消失。受騙客戶則遭到稅務機關欠稅通知，面臨大筆罰款。一名德裔客戶指出，遭到波爾辛詐騙 的下場是，自己整整三年竟都欠稅，導致妻子申請入籍陷入難關。

報導指出，波爾辛使用不同化名，聲稱註冊會計師招搖撞騙，共有百餘位受騙客戶在私人臉書社團成利互助會，聯手追查波爾辛下落。

2020年1月，亞歷桑納州會計師委員會(Arizona State Board of Accountancy)向法院聲請永久禁止令(permanent injunction)獲准，禁止波爾辛自稱為註冊會計師或經營會計事務所。

報導指出，波爾辛原本開設的會計事務所Transparen CPAs現已人去樓空，大門上鎖但招牌仍在，位於一處商業辦公室地下室。波爾辛名下多間公司的登記地點，實際所在地多為無人居住的公寓或住家。

報導指出，波爾辛的冒牌會計事務所及其他名下公司，去年4月至6月間總共向小型企業署(Small Business Administration)申辦成功六筆紓困貸款，獲得金額約120萬元。小型企業署受訪時說，由於紓困貸款必須迅速發放給業者，審核紓困貸款的過程中並沒有詐騙篩檢機制，但曾針對80多件案例展開詐騙調查。