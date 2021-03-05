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天寒地凍斷電惹議 德州電網營運商開除執行長

中央社／休士頓4日綜合外電報導
讓美國德州陷入混亂的極地渦旋，持續對德州電網營運商德州電力可靠度委員會造成巨大影響。德州電力可靠度委員會宣布開除執行長，同一天國會也對其疏失發起調查。 路透
讓美國德州陷入混亂的極地渦旋，持續對德州電網營運商德州電力可靠度委員會造成巨大影響。德州電力可靠度委員會宣布開除執行長，同一天國會也對其疏失發起調查。 路透

美國德州陷入混亂的極地渦旋，持續對德州電網營運商德州電力可靠度委員會造成巨大影響。德州電力可靠度委員會宣布開除執行長，同一天國會也對其疏失發起調查。

上個月帶來巨大傷害的風暴，除了奪走數十條人命，還讓數百萬人沒有水電可用，並造成數十億美元的損失。信評公司甚至調降數家德州電力公司的債信評等，至少其中一家電力公司已經聲請破產。

在這次風波中，德州電力可靠度委員會（Electric Reliability Council of Texas, ERCOT）的董事會成為該公司客戶及政治人物不滿的主要目標，因為他們顯然沒有為寒冷天氣做好準備，加上由於電費激增，部分客戶面臨巨額帳單。

ERCOT宣布，在召開緊急開會後，董事會昨天開除總裁兼執行長瑪格尼斯（Bill Magness），並已發給他60天合約終止通知。

ERCOT在聲明中說：「在這個過渡時期，瑪格尼斯會持續擔任總裁兼執行長，對ERCOT可能的改革與州領導人和監管機關合作。」

在瑪格尼斯被開除的前幾個小時，美國聯邦眾議院監督暨改革委員會（House Oversight and Reform Committee）才針對造成停電的疏失展開調查。

民主黨籍加州聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）致信ERCOT，要求提供「自2010年至今，所有關於冬季極端氣候準備工作的相關文件」。

這封信表示，ERCOT曾在1989年、2011年發生十年一見的強烈風暴時收到警示，要他們針對極端寒冷的天候做更妥善的準備，但卻沒有這麼做。

肯納說：「在2011年的事件後，聯邦能源管理委員會（Federal Energy Regulatory Commission, FERC）和北美電力可靠度公司（North American Electric Reliability Corporation, NERC）進行調查，發現1989年和2011年斷電事件之間，有令人不安的相似之處。」

這些機構發現，從1989年冬天的事件中獲得的教訓，不是沒有實施，不然就是沒有持續。

他補充道，最近這次的風暴，可能因為房產和基礎設施受到破壞，或農作物、工資的流失，造成高達500億美元的損失。

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