川普兒媳選北卡參議員？ 川普品牌聲望大考驗

政壇傳出川普媳婦賴拉明年可能競選北卡州聯邦參議員席位，她若參選，將是川普品牌的一大考驗。(美聯社)

政壇傳出川普 媳婦賴拉(Lara Trump)明年可能競選北卡羅來納州 聯邦參議員席位。果真如此，將是川普品牌聲望的一大考驗，也預示2024年川普再戰白宮的機率大小。

今年38歲、出身北卡州的賴拉是川普兒子艾瑞克(Eric)的太太；知情人士說，她可能爭取共和黨 參議員博爾(Richard Burr)出缺的位置；若屬實，川普在共和黨內的聲望，到底是否如他本人所設想的「實質領導人」，選票會給出答案。

北卡州共和黨黨部主席華特利(Michael Whatley)說，若賴拉願意出馬，黨內提名大概沒有問題，共和黨當然希望所有川普鐵票都再度集結，成為共和黨的基本盤。

川普雖然自命為共和黨的造王者，實力卻不一定足以讓共和黨選票噴發。例如，2018年共和黨在他領導下，就丟了國會眾院的多數黨地位；去年選舉雖然有進展，仍沒搶回多數黨寶座，還慘失參院過半席次的主導權。

他這位媳婦是電視節目製作人，過去從未擔任公職；她對參選傳言閉口不語。

北卡州相信她會出馬競選的人不少，她公公的好友，現任參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡州)也在勸進。

兩位最近和賴拉‧川普談過的人說，她仍在考慮。其中一位說，她的娘家在北卡州威明頓，對家鄉非常了解，2016年和2020年都曾返鄉替川普拉票，當地人也把她當作川普的替身，她自己還把第二個孩子取名卡羅來納。但她若要競逐該州參議員席次，就得全家搬回北卡州。

另一位說，賴拉頗有意打著川普名號出馬競選，就算當作她公公2024能否東山再起的試金石，也很有意思。川普女兒伊凡卡已表明無意挑戰佛州共和黨參議員魯比歐，她哥哥小唐納似對公職興趣不高。

賴拉本人上周接受福斯新聞訪問時說，她對參選與否持開放態度。