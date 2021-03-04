全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

拜登總統甫上任時設下目標，將單日接種新冠疫苗量提高至逾150萬劑，這一目標現已輕鬆達成。圖為波士頓一名藥劑師準備為民眾接種疫苗。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)統計數據指出，全美3日平均接種新冠疫苗 量首度超過200萬劑，寫下里程碑，遠超過一個月前平均約130萬劑的數量。

拜登 總統甫上任時設下目標，將單日接種新冠疫苗量提高至逾150萬劑，現已輕鬆達成；拜登也承諾要讓美國 在他上任百日、即4月30日前完成1億劑的新冠疫苗接種。

根據CDC官網，截至4日，美國已配送1億990萬5530劑疫苗，接種8257萬2848劑，全美16.3%人口或5403萬5670人已接種至少一劑疫苗，8.4%的總人口或2779萬5980人已接種兩劑疫苗。

嬌生公司(Johnson & Johnson)的單劑疫苗雖在2月27日已獲准緊急使用，但接種劑量數據尚未出現在CDC統計中。

拜登打算援引國防生產法(Defense Production Act)，協助嬌生取得生產與包裝疫苗所需資源。

美國單日接種逾200萬劑疫苗進一步邁向任何有意接種疫苗者都能接種的目標，不過州和市政府也面臨多項挑戰，包括當前供應量、物流配送、疫苗猶豫，即雖有疫苗可打，部分民眾仍有顧慮而猶豫未接種。

美國陸續大量開放疫苗接種所，以擴大接種能量，一部分也是為了因應嬌生加入提供更多疫苗。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)4日宣布，該州5日將開放三處短期大規模接種所；洋基球場(Yankee Stadium)和另外兩處州營的接種地點也會全天開放民眾接種疫苗；喬治亞州長坎普(Brian Kemp)宣布，該州17日將開放五處新接種所。

拜登也強調公平的防疫措施，他希望藥局、偏遠接種單位和社區診所能夠協助弱勢社區，提高疫苗接種步調；專家表示，非裔與拉美裔的接種率偏低，原因包括語言隔閡、沒有足夠的數位科技服務、醫療設備和運輸服務、不信任政府，以及部分醫生也加入傳播假消息；結果就是，許多富有白人在低收入少數族裔社區排隊接種疫苗。

聯邦急難管理局(FEMA)最近協助加州、紐約州和德州開放七大接種中心，芝加哥接種中心下周將開放，單日可接種6000劑疫苗；目前還有更多接種處仍在規畫中。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點