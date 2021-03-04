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暴風雪過了2周 密州首府傑克森還在停水

編譯林育正／綜合4日電
暴風雪肆虐美國南方超過兩周，至今密西西比州首府傑克森仍無水可用，連沖馬桶都得到指定地點取水。圖為國民兵在教會停車場把用來沖馬桶的水裝滿桶子。(美聯社)
暴風雪肆虐美國南方超過兩周，至今密西西比州首府傑克森仍無水可用，連沖馬桶都得到指定地點取水。圖為國民兵在教會停車場把用來沖馬桶的水裝滿桶子。(美聯社)

暴風雪肆虐南方各州超過兩周，密西西比州首府傑克森(Jackson)至今仍無水可用，連沖馬桶都必須到指定地點取水。

傑克森擁有16萬居民為密州最大城，至今供水系統尚未完全恢復，就算轉開水龍頭有水，也必須煮沸才能飲用。

居民妮塔‧史密斯(Nita Smith)的家就已停水近三周，她患有糖尿病的母親和其他鄰居老人多數不開車，因此她扛起責任協助取水，甚至幫忙沖馬桶。她說：「真不知道我們還能忍受多久。」

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目前傑克森官員的要務為恢復水庫水位，但公共事務主任威廉斯(Charles Williams)表示，目前過濾設備全被魚和樹枝等雜物堵住，導致整個供水系統水壓不足；他表示目前傑克森還有四分之一居民沒有自來水可用。

儘管趕工搶修，自來水何時能恢復供水目前仍沒有時間表；民主黨籍市長路木巴(Chokwe Antar Lumumba)表示，傑克森的主要自來水管線相當老舊，已有一個世紀的歷史，整個城市的基礎設施好幾十年未妥善修繕。他說：「要整修的話，我們大概需要超過20億元。」

早在2014年傑克森市民就投票通過額外課徵1分錢的營業稅，用於整修路面和水系統。不過在2日，市議會投票尋求再次投票，將地方稅提高至每塊錢2分。共和黨籍州長瑞維斯(Tate Reeves)必須同意傑克森投票。

已無水可用超過兩周，還到朋友家洗澡的居民梅蘭‧漢琳(Melanie Deaver Hanlin)就說：「我們需要大整修，不是治標不治本；長期以來的保養工作太差了，現在卻由居民承擔。」

傑克森的自來水危機不僅影響日常生活，也讓經濟遭受龐大衝擊。經營三間餐廳的古德(Jeff Good)目前僅剩一間在營運，雖然擁有商業保險，但他更擔心員工的生計。他說：「員工已經心神不安，感到失落。」

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