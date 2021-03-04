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昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

記者顏伶如／綜合報導
庫許納（右）曾是岳父兼總統川普（左）的資深顧問，如今被傳已淡出川普決策圈。（美聯社）
庫許納（右）曾是岳父兼總統川普（左）的資深顧問，如今被傳已淡出川普決策圈。（美聯社）

前總統川普執政期間，女婿庫許納(Jared Kushner)儼然獲得全面授權，頂著白宮資深顧問頭銜，以微觀管理者(micromanager)之姿過問大小政策。而如今，就在川普積極規畫再戰2024之際，過去幾年來始終伴隨身邊的庫許納，卻以不見蹤影。曾與庫許納在白宮共事的多名消息人士透露，庫許納對政治已心灰意冷，眼前只想好好照顧家庭。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，一名知情人士說，庫許納現在完全不想插手政治；庫許納的妻子、川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)同樣也對政治出現重度厭倦，日前對友人及過去同事說道，不要對她提及任何與華府有關的人事物。

報導指出，庫許納現在的表現，印證了批評者對他提出的「可以共富貴，不能共患難」人格特質註解。批評人士指出，庫許納多年行為模式都是，勝利慶功一定在場，失敗檢討時則溜之大吉。不過，庫許納友人受訪時則說，庫許納只是需要有時間多陪家人，淡出政壇與川普政治勢力起伏無關。

2017年，川普健保改革法案在國會闖關受挫時，庫許納帶著妻兒遠在科羅拉多州阿斯本(Aspen)滑雪度假。2018年，聯邦政府因預算危機暫時關閉期間，庫許納一家則在佛州度假。2019年，川普冒犯猶太人的失言風波、背景檢查規定惹議等事件沸沸揚揚，庫許納夫妻跑到懷俄明州休閒並在社群網站秀出照片。當時川普曾在推文寫道：「兩個很棒的人，我很意外他倆竟沒在工作(很少有人比他們工作更努力)。」

川普離開白宮一個多月，庫許納分道揚鑣是誰的主意，外界無法得知。報導指出，親近川普的消息人士說，川普因為連任失敗，對女婿非常生氣。

拜登總統剛上台，庫許納與伊凡卡便搬離位於華府郊區高級住宅區的租用豪宅。拜登1月20日就職典禮結束不到24小時，最後一批搬家卡車便從庫許納與伊凡卡的華府舊家出發，開往邁阿密瀕臨海灘的新家。

雖然庫許納友人說，庫許納希望展開新一頁的人生規畫，但另外兩名知情人士說，其實是川普要求庫許納離開的，川普曾多次對核心圈幕僚吐苦水，抱怨對庫許納的種種不滿。

川普上周邀集重要盟友在佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)共商未來計畫，討論2022年期中選舉及可能參加2024年大選，庫許納並未受邀。

這場會議出席者包括川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)、川普競選團隊前任總幹事史特平(Bill Stepien)、前選舉顧問米勒(Jason Miller)、前白宮社群媒體公關主任史卡比諾(Dan Scavino)。在史特平之前擔任競選團隊總幹事，但去年夏天被庫許納開除的帕斯凱爾(Brad Parscale)，也是與會人士之一。

曾在白宮與庫許納共事的前任官員說，如此現象彷彿與過去有著一百八十度轉變，過去四年不管對於任何事務，庫許納都堪稱川普代表，「他很享受那份工作」。另一名消息人士則說，若是庫許納主動求去，將令人深感意外，因為川普執政期間，庫許納積極介入所有事項，從國內外政策、國家安全、刑事司法改革、政府預算、新冠疫情、人事部局到草擬川普講稿，庫許納通通插手過問。

庫許納 川普 白宮

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