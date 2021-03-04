佛洛伊德之死撼動全美 眾院通過警察改革法案

美國非裔男子佛洛伊德之死引爆全美抗議浪潮，眾議院今天通過禁止鎖喉和反對種族偏見的警察改革法案，圖為紐約民眾高舉佛洛伊德畫像抗議。Getty Images

美國 非裔男子佛洛伊德 (George Floyd)之死引爆全美抗議浪潮，眾議院昨天通過禁止鎖喉和反對種族偏見的警察 改革法案，而5天後，被控謀殺佛洛伊德的一名白人警察將接受審判。

這項法案是以佛洛伊德的名字命名，2020年5月25日，當時的明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）警察沙文（Derek Chauvin）用膝蓋壓在佛洛伊德脖子上8分46秒，造成佛洛伊德死亡。

令人震驚的遇害過程被拍攝下來，並在2020年大選中引發美國各地大規模抗議。

「喬治．佛洛伊德警務正義法案」去年在美國眾議院通過，但在共和黨主導的參議院受阻。

美國總統拜登1月就任以來，參議院由民主黨以些微優勢掌控，這項法案上週重新提出，今天基本上按照黨派路線，以220票對212票通過法案。

這項法案現在將提交參議院，鑒於參議院民主黨和共和黨席次分配旗鼓相當，這項法案的命運仍不確定。

縮水版本法案在參院過關並送交總統拜登簽署的可能性較高，但拜登今天對民主黨人士說，他「強烈」支持完整法案。

這項法案禁止鎖喉和可破門搜索令（no-knock warrant），反對種族貌相（racial profiling），限制向地方警察移交軍事裝備，擴大警察培訓，並建立資料庫追蹤警察的不當行為。

法案中最具爭議的條款可能是對警察豁免權的限制，長期以來的法律原則保護警察免受民事訴訟，眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）和其他民主黨人士批評，這是不公平地保護警察免於被追究責任。