聯邦快遞運送最新批准新冠疫苗 為疫苗產量成長做準備

聯邦快遞宣布代表McKesson Corp.開始運送新一批核准的COVID-19疫苗至全美各地的配送中心。業者提供

FedEx Corp.（FDX）旗下附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司聯邦快遞，宣布代表McKesson Corp.開始運送新一批核准的COVID-19疫苗 至全美各地的配送中心。

自2020年12月中旬美國 開始配送疫苗以來，聯邦快遞已運送了數百萬劑COVID-19疫苗，並準備擴大規模以因應春季和夏季的預期數量增長。在開始進行運送作業後近三個月，聯邦快遞已將COVID-19疫苗和補給品運送遍布美國50個州，波多黎各、美屬維爾京群島和華盛頓特區的管理機構，由聯邦快遞配送的COVID-19疫苗佔聯邦政府配得劑量總數的一半。

聯邦快遞總裁兼執行長高棟梁(Don Colleran)表示：「隨著疫苗產量提高和更多疫苗的批准，我們預期未來數週和數月內，將有可觀的COVID-19疫苗及供應裝備透過聯邦快遞的網絡配送。製造商正在取得批准，以更廣的溫度範圍和不同的劑量分配來運送COVID-19疫苗，這意味著更多疫苗貨件將透過我們的全球網絡運往更多的地方。」

聯邦快遞將透過FedEx Priority Alert®貨件監控解決方案支援FedEx Priority Overnight®快遞服務，來運送新的COVID-19疫苗及供應裝備，該服務與流程同McKesson Corp.及輝瑞藥廠(Pfizer)負責的COVID-19疫苗配送。

除了在全美配送外，聯邦快遞將COVID-19疫苗運送到美國國防後勤局的海外軍事基地；並與加拿大 政府和醫療保健公司緊密合作，將COVID-19疫苗運送到全加拿大的13個省份和地區。