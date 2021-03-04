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沒戴口罩請回！這些大型零售商不甩德州解禁

編譯湯淑君／綜合外電
德州州長宣布將解除口罩強制令，但當地一些店家仍不打算解除。(美聯社)
德州州長宣布將解除口罩強制令，但當地一些店家仍不打算解除。(美聯社)

今日美國報（USA Today）報導，儘管德州等州撤銷強制戴口罩命令，但全美各地包括克羅格（Kroger）、梅西百貨（Macy's）、星巴克（Starbucks）、目標公司（Target）等大型零售商表示，仍要求來客必須戴上口罩。

回應今日美國報的採訪，旗下經營Ralphs、Dillons等連鎖超市的克羅格發布聲明表示，該集團將「持續要求全國各地來店者都必須戴口罩，直到我們第一線店員都能接種新冠肺炎疫苗為止」。

電子產品零售集團百思買（Best Buy）也向今日美國報表示，目前不打算更改口罩政策。

德州州長艾伯特決定，3月10日起，解除該州強制口罩命令，並全面重啟德州商業活動至「100%產能全開」。但這項措施與眾多企業內部訂定的防疫規定相左。而且，目前在德州，僅醫護人員、65歲以上長者和之前已有身體狀況的人士，才符合接種新冠疫苗的資格。

一些企業表示，會持續遵照美國疾病預防管制中心（CDC）訂定的防疫指南，以保護第一線員工免得他們暴露於染疫風險。

柯爾百貨（Kohl's）和Ulta向彭博資訊表示，將持續實施口罩規定。CNN報導，連鎖藥局CVS和Walgreens、汽車製造商豐田（Toyota）和通用汽車（GM）也表達同樣的立場。華爾街日報指出，星巴克、君悅飯店（Hyatt Hotels）亦然。

不過，一些零售商，包括超市連鎖集團Albertsons和一些在地餐廳，都表示不再強制要求顧客必須戴口罩或遮掩口鼻。

Albertsons發言人表示，對員工和供應商，會持續依循CDC指示，要求遮掩口鼻；但對消費者，該公司將「鼓勵」他們在店內時戴口罩。

美國總統拜登3日批評德州和密西西比州口罩規定是「一大錯誤」，是「尼安德塔人思維」，以為一切都沒事了。目前全美人口僅約8%已完成接種新冠疫苗。

密西西比州州長李維茲則推文回應：「我只是認為，我們應該信任美國民眾，而不是侮辱他們。」

在美國，戴口罩防疫的要求隨各州、各城和各店而不同，令一些消費者搞不清楚，時而釀成顧客與警衛、店員之間起爭執。去年密西根州弗林特市一家Family Dollar門市就爆發這類糾紛，造成一名警衛遭槍殺喪命。

公衛專家也表示，美國疫情未消，現在還不到解除所有防疫限制的時候。

紐約大學社會與行為科學教授David Abrams說：「零售店絕對有權利要求顧客：若你不戴口罩，請回。這是攸關生死的問題。戴口罩、保持社交距離和勤洗手，是降低疫情傳播必須做的三件事。」

美國 德州 防疫

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