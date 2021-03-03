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一洲焦點／疫苗、紓困、紐約連3州長性醜聞

新州補習班詐取紐約市課後輔導經費 聯邦罰百萬元

記者黃伊奕／紐約報導
創新教育計畫涉嫌以欺詐手段獲得紐約市教育局為公立學校貧困學生提供課後補習經費，被罰款逾百萬元。（取自創新教育計畫推特）
創新教育計畫涉嫌以欺詐手段獲得紐約市教育局為公立學校貧困學生提供課後補習經費，被罰款逾百萬元。（取自創新教育計畫推特）

新州一家提供教育補習服務的公司，涉嫌以欺詐手段獲得紐約市教育局為公立學校貧困學生提供的課後補習經費，被聯邦執法部門調查，被告與聯邦於3日達成認罪協議，賠償118萬5000元。

紐約東區聯邦檢察官辦公室表示，該家位於新州的創新教育計畫(Innovative Educational Programs)，從2009年至2012年，以向部分紐約市公立學校貧困生提供課後輔導服務，獲得了市教育局以每名學生每小時72.8元補習經費。

該筆經費源自聯邦在2001年通過的「不讓任何孩子落後」法案撥款，根據相應法律條例，申請者需提供學生出席紀錄，以確保相關服務真實和準確；執法部門發現，創新教育計畫提供的出席紀錄中包括了學校不開學的日期，因此生疑，並進一步調查，隨後發現創新教育計畫以欺詐手段獲得大量非法利益。

經過長期執法調查後，創新教育計畫3日與聯邦達成認罪協議，同意支付118萬5000元罰款，用來賠償那些沒有獲得實際補習服務的學生。

紐約東區聯邦檢察官杜查蒙(Seth DuCharme)表示，「希望此案能引起更多教育服務提供者注意，執法部門將積極保護那些為了幫助處於困境的學生的聯邦補助計畫，並將堅決追究利用這些計畫謀取私利的個人與機構的法律責任。」

檢方設有一個獨立而特殊的執法部門DOE-OIG，專門負責調查公共教育資金相關詐騙案件，DOE-OIG探員負責人表示，「探員以實際行動確保了聯邦教育計畫與納稅人資金的安全與完整。」

教育局 紐約市 新州

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