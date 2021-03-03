分析：習慣遠距上班的員工 有多少還願意回辦公室？

習慣遠距上班的員工 有多少還願意回辦公室？（Getty Images）

疫情 發生前，十萬餘民眾在北卡羅萊納州夏洛特(Charlotte)市中心商業區上班，商圈裡的餐廳、酒吧及體育賽事，生意蓬勃。疫情出現後，大批員工改為在家遠距上班，原本熱鬧繁華的商圈，只剩一片寂靜黯淡。

過去這年裡，某些企業嘗試讓員工重回辦公室上班，但過程遭遇各種挑戰。五三銀行(Fifth Third Bancorp)去年秋季要求員工恢復進辦公室，旋即取消規定。富國銀行(Wells Fargo)的回辦公室上班計畫數度延遲，日前通知員工5月1日之前都將繼續遠距上班。貸款機構LendingTree將等到這個學年結束才讓員工進辦公室。杜克能源(Duke Energy)將等到9月才讓旗下6000名員工回到企業總部上班，屆時員工的兒女應該可以回到學校上課。

夏洛特區域商業聯盟(Charlotte Regional Business Alliance)資深副主席麥克桑恩(Chuck McShane)指出，員工是否可以繼續維持在家上班，取決於工作類型，但遠距上班引發的關切為，從事初階工作的勞工 如何能融入企業文化？

辦公室安全諮詢公司卡斯特系統(Kastle Systems)針對全美3600棟辦公大樓統計數據分析發現，與疫情發生之前相較，如今全美只有四分之一勞工持續進辦公室上班。許多持續為空盪盪辦公室繳租金的企業，非常希望員工恢復進辦公室，主管認為員工們一起上班有助增進團隊合作，協助年輕員工發展並且宏揚企業精神。

紐約時報 分析，就在疫情逐漸改善的同時，全美各地企業高層主管紛紛傷腦筋如何重啟辦公室，雖然勞方、資方都有意願回歸昔日的正常生活軌道，但如今世界已經變得不一樣，許多主管與員工都承認，遠距上班確實有其優點。

各家企業對於在哪個時間點、透過何種模式讓員工恢復進辦公室，有著不同策略與考量。然而。許多主管同意，最為關鍵的變因就是究竟要等多久，絕大多數旗下員工才能完成疫苗接種。

另一項主要考量則是員工兒女的上學問題。許多公司主管表示，除非明確知道當地學區何時恢復讓學童到校上課，很難決定何時讓員工進辦公室上班。

報導指出，還有一個更高層次的問題就是，當許多員工已經習慣在家遠距上班之後，調回疫情前的辦公室工作模式，是否仍有必要。

專門研究遠距上班的哈佛商學院教授尼利(Tsedal Neeley)指出，通勤方式不同也影響民眾是否願意回到辦公室上班的意願。尼利分析，民眾主要搭乘大眾運輸系統上下班的大城市，感染病毒風險自然比開車上下班來得高。

企業總部位於猶他州普羅歐(Provo)的居家保全系統公司Vivint，為了鼓勵員工回辦公室工作，在辦公室設置醫療診所，為員工及員工家屬提供15分鐘可得檢測結果的病毒快篩。Vivint人事室資深副總監法勒爾(Starr Fowler)說：「讓我們的員工能夠安心，是非常重要的。」