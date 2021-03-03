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警察升級華府防護 情報顯示4日民兵團體可能攻擊國會

記者張筠／華盛頓報導
國會警察指，有關情報顯示陰謀論團體「匿名者Q」相信川普會在4日宣誓就職總統，重新執政，因此當天「可能攻進(breach)國會大廈」。（記者張筠 / 攝影）
國會警察指，有關情報顯示陰謀論團體「匿名者Q」相信川普會在4日宣誓就職總統，重新執政，因此當天「可能攻進(breach)國會大廈」。（記者張筠 / 攝影）

美國國會警察3日指，有情報顯示某民兵團體可能在4日「攻擊國會大廈」，該情報與陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)相信前總統川普將在4日重新執政有關，聯邦執法機構表示已升級國會附近的安保措施，包括設立圍欄，增設警力，應對隱患；華府警方也加強城市各地的監控。

國會警察在聲明中指，有關情報顯示陰謀論團體「匿名者Q」相信川普會在4日宣誓就職總統，重新執政，因此當天「可能攻擊(breach)國會大廈」；3月4日是1937年以前憲法規定的總統宣誓就職日。

國會警察嚴肅對待此情報，表示已升級國會附近的安保和監控，包括增設圍欄，增設警力等，並加強與聯邦、大華府地區執法機構的合作；此前「匿名者Q」就在網路上放言：「3月4日是川普總統真正的就職之日」，但執法官員和研究極端主義的學者並未發現其他信息稱4日華府會有大型集會或暴力運動，但在元月6日的國會暴亂以後，華府並未完全放鬆警惕，仍有眾多國民兵駐守華府，國會大廈附近的圍欄也未撤除。

新一輪隱患來臨的同時，聯邦執法機構官員仍在回顧、檢討今年元月6日的國會暴亂，多名國防高官出席聯邦參院作證，表示國民兵(National Guard)在元月6日的暴亂發生後三個多小時才到場支援國會警察和華府警方。

國會警察代理局長皮特曼(Yogananda Pittman)近日也在聯邦眾院聽證會上表示，今年前兩個月國會議員們受到的威脅數量比去年同期增長了93%，而多數的威脅來源於大華府之外的地區。

聯邦調查局局長瑞伊(Christopher Wray)2日在聯邦參院司法委員會聽證會上將元月6日的國會暴亂定義為「國內恐怖主義」，並警告各地執法部門積極調查，應對近日迅速增長的國內極端主義和暴力行為。

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