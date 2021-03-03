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嬌生執行長：9月前推出18歲以下兒童疫苗

嬌生執行長：9月前推出18歲以下兒童疫苗

記者顏伶如／綜合報導
嬌生集團(Johnson & Johnson)執行長高爾斯基(Alex Gorsky)。Getty Images
嬌生集團(Johnson & Johnson)執行長高爾斯基(Alex Gorsky)。Getty Images

嬌生集團(Johnson & Johnson)執行長高爾斯基(Alex Gorsky)3日接受「華盛頓郵報網路直播」(Washington Post Live)時說，9月前可望為18歲以下兒童推出新冠疫苗

高爾斯基說，目前看來，兒童疫苗的研發將在9月左右完成。他指出：「好消息是，美國食品及藥物管理局(FDA)已經與各家藥廠合作，針對兒童疫苗研擬明確規範，好讓適當的數據資料都能獲得搜集。」

他表示，嬌生兒童疫苗的優點之一在於，這款特定疫苗過去曾經使用在兒童身上。

高爾斯基表示，先前嬌生為伊波拉病毒(Ebola)及愛滋病毒(HIV)研發疫苗時，腺病毒血清型26(AdVac 26)曾經廣泛使用於各種年齡層的非洲民眾當中，從兒童到老年人都包括在內，「因此它讓我們有理由對於使用於患者人口族群的安全評估感到樂觀，但我們仍然必須進行臨床實驗」。

嬌生集團上周宣布，將對青少年新冠疫苗展開研究。輝瑞藥廠(Pfizer)及莫德納藥廠(Moderna)均已針對兒童使用「信使RNA」(mRNA)疫苗是否安全展開研究。

高爾斯基說，兒童疫苗研究將從12歲至18歲年齡層開始，接下來逐漸擴大到其他年齡區段。

嬌生集團旗下楊森藥廠(Janssen Pharmaceuticals)臨床研發及醫療事務部主任杜歐吉(Macaya Douoguih)上周在美國疾病管制暨預防中心(CDC)顧問委員會會議中說，研究人員將針對疫苗致免疫力(immunogenicity)及安全性展開多項研究，研究對象包括17歲青少年到嬰兒。

杜歐吉表示，研究人員在3月底、4月初之際，便將針對進入第二孕期(second trimester)、第三孕期(third trimester)孕婦施打疫苗的安全性展開研究，到了今年第三季將展開免疫功能障礙民眾的疫苗安全研究。

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