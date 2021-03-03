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國防部督察長調查報告：前白宮醫師言語性騷女部屬

伊州「癮君子」 即起列入優先施打名單

國防部督察長調查報告：前白宮醫師言語性騷女部屬

記者顏伶如／綜合報導
前任白宮醫師傑克森(Ronny Jackson)。(Getty Images)
前任白宮醫師傑克森(Ronny Jackson)。(Getty Images)

美國有線電視新聞網(CNN)報導，3日即將公布的國防部督察長(inspector general)調查報告中指出，前任白宮醫師傑克森(Ronny Jackson)曾對女性部屬言語性騷且使用詆毀言詞，並在隨同總統出訪的公務期間喝酒滋事，明顯觸犯身為總統醫師應該遵守的禁酒規定。報告中也指出，傑克森使用處方安眠藥之下精神恍惚，提供醫療服務的品質引發白宮醫療團隊成員質疑。

53歲的傑克森為海軍少將，現職為共和黨德州聯邦眾議員。2013年至2018年間，傑克森擔任白宮醫師，任期期間橫跨前總統歐巴馬及前總統川普任期。2019年2月至12月，傑克森出任川普首席醫療顧問。

國防部督察長辦公室2018年對傑克森展開調查，針對各種指控進行了解。兩名消息人士透露，多名眾議員2日已經聽取了國防部官員的傑克森調查簡報。

傑克森2日對CNN發表聲明指出，這份報告純屬民主黨的政治抹黑手段。他指出，國防部督察長拿過去的舊聞「炒冷飯」，只因為「我拒絕背叛川普總統」。傑克森強調，絕無公務期間喝酒一事。

國防部督察長辦公室共計詢問78名證人，並調閱白宮檔案資料。調查人員在調查報告結論中指出，傑克森面對部屬並沒有以禮相待，兩度因喝酒出現不當行為，在一趟海外出差行程中由於使用安眠藥神智不清，引發醫療團隊同僚及其他官員質疑是否有能力為總統提供醫療服務。

調查報告寫道，對於傑克森的調查在川普任內受到打壓及限制，調查人員詢問白宮醫療團隊成員時，白宮律師堅持在場，導致「寒蟬效應」。

報導指出，隨著調查報告曝光的傑克森言行舉止，包括脾氣火爆且導致工作環境充滿惡意，問題從歐巴馬任內持續到川普任期，56名證人曾經親自遭受傑克森的不當對待，或者目睹、聽聞傑克森大吼大叫、爆粗口或辱罵屬下。

根據調查，2014年4月22日至29日間，傑克森隨前總統歐巴馬出訪馬尼拉期間，一度酗酒爛醉如泥，對於醫療團隊一名女性部屬出言不遜。目擊者指出，醉醺醺的傑克森在下榻飯店跑去用力敲打一名女性部屬的房門，說著「我需要妳」、「我需要妳到我房裡來」。

多名證人指控，傑克森在2014年出訪行程中，對醫療團隊女部屬的胸部、臀部品頭論足。相隔兩年後，在阿根廷巴瑞洛契(Bariloche)出差時，身為總統醫師的傑克森再度被發現喝酒，明顯違規。至少六名證人對調查人員指出，傑克森服用處方安眠藥「安必恩」(ambien)。

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