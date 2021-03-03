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親兒刷卡「賺折扣」炒鞋牟利 Nike北美總經理引咎辭職

編譯張君堯／即時報導
安．赫伯特自1995年開始任職於Nike，中間歷經北美銷售主管、亞太與拉丁美洲部門主管等職位，並於去年6月成為北美部門主管，同時負責主導吸引消費者以官網購買的銷售策略。圖／TG Time
安．赫伯特自1995年開始任職於Nike，中間歷經北美銷售主管、亞太與拉丁美洲部門主管等職位，並於去年6月成為北美部門主管，同時負責主導吸引消費者以官網購買的銷售策略。圖／TG Time

知名球鞋品牌Nike歷年推出不少聯名限量的球鞋，造成粉絲搶購，轉賣市場也蓬勃發展，不過Nike一名資深高層近日辭職下台，疑似因其兒子接受專訪時，透露自己利用機器人軟體掃貨，更以較低價格購入限量球鞋並高價轉賣賺取暴利。

安．赫伯特（Ann Hebert）先前任職於Nike北美部門副總裁兼總經理，上周《彭博商業周刊》的一篇報導中，她19歲的兒子喬（Joe）使用母親名下的信用卡，購買超過10萬美元的限量球鞋，然後藉自己創立的鞋商「West Coast Streetwear」進行轉賣、賺取暴利。

報導指出，在新冠疫情大流行期間，喬的生意仍相當火熱，而因為他使用母親的信用卡，能比運動零售商Foot Locker享有更大折扣買進球鞋，再用更高的價格轉售，從West Coast Streetwear的IG帳號中，可見疑似喬的男生時常與堆疊成牆的限量球鞋合影，他的臉部則經模糊處理。

此外，喬和他的團隊還使用機器人軟體突破球鞋發售網站「一人限購一雙」的限制，他在報導中透露自己某次在發售愛迪達（Adidas）Yeezy鞋款的網站「Yeezy Supply」中，一次買進總額達13.2萬美元的鞋款，並迅速將其轉售獲取2萬美元的利潤，而Nike官方的「SNKRS」球鞋發售App也是喬的目標。

喬在訪問中坦承自己清楚母親任職於Nike高層，但他也強調自己從未透過母親的職務取得球鞋發售日期，或是員工折扣代碼等內幕消息，但也要求「不要在文章中提及自己的母親」。彭博商周記者詢問有關其母親的資訊後，喬切斷了聯繫。Nike發言人表示，早在2018年時，安就曾主動向公司報告兒子從事球鞋轉賣。

安．赫伯特自1995年開始任職於Nike，中間歷經北美銷售主管、亞太與拉丁美洲部門主管等職位，並於去年6月成為北美部門主管，同時負責主導吸引消費者以官網購買的銷售策略。

在兒子傳出相關醜聞後，安已辭去職務。Nike也發表聲明「我們感謝安在Nike超過25年來的貢獻，並祝她一切順利」。安尚未針對彭博的報導或辭職做出回應。

知名球鞋品牌Nike歷年推出不少聯名限量的球鞋，造成粉絲搶購，轉賣市場也蓬勃發展...
知名球鞋品牌Nike歷年推出不少聯名限量的球鞋，造成粉絲搶購，轉賣市場也蓬勃發展，不過Nike一名資深高層近日辭職下台，疑似因其兒子接受專訪時，透露自己利用機器人軟體掃貨，更以較低價格購入限量球鞋並高價轉賣賺取暴利。圖／Instagram／ West Coast Streetwear
West Coast Streetwear的IG帳號中，可見疑似喬的男生時常與堆...
West Coast Streetwear的IG帳號中，可見疑似喬的男生時常與堆疊成牆的限量球鞋合影，他的臉部則經模糊處理。圖／Instagram／ West Coast Streetwear

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