阿姆斯壯登月「腳印不合」？ 專家破解網路謠言

美國太空總署網站上另一張記錄阿波羅11號登月任務的照片中，更拍到奧德林穿著路易絲提到的「藍色矽膠底登月靴」、即將登月的畫面，其底部與臉書貼文中的靴印相符，戳破網路謠言。圖／NASA

美國太空 人阿姆斯壯登月造假的陰謀論多年來始終不絕於耳，一張有關當年登月計畫的照片近日在臉書 引起熱議。圖中比對太空人在月球表面留下的靴印與保存下來的太空裝備，聲稱兩者腳底明顯不合，藉此質疑美國登月行動的真偽，不過專家也提出證據否認。

臉書上多則貼文中，都出現這張美國太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）於1969年阿波羅11號登月任務中，穿著的登月靴底與月球表面靴印的比較圖，文中聲稱兩者「不相符」。該貼文被分享超過140次，表示「您來評評理，登月計畫是真的還是騙局」。

不過專家隨後出面否認謠言，表示圖中展示的是阿姆斯壯保留在史密森尼航太博物館（Smithsonian Air and Space Museum）中的太空衣，館方的太空衣專家指出，阿姆斯壯和另一名太空人奧德林（Buzz Aldrin）登上月球表面時，還另外穿了「套靴」。

太空衣專家路易絲（Cathleen Lewis）博士解釋，由於阿姆斯壯和奧爾德林登月時穿上另一雙登月套靴，才會與貼文中的靴印相不匹配，更表示12位登陸月球的阿波羅太空人都穿上這款「超大型套靴」，其藍色的矽膠靴底才會在月球表面留下標誌性的印記。

路易絲還透露，博物館保存下來的阿姆斯壯太空裝備之所以不包括登月靴，是因為當時他與奧爾德林「出於重量考慮」選擇將其留在月球上，包括登月靴、生命維持裝置和其他設備均被視為「壓艙物」，太空人在月球表面留下的任何重量，都意味著可以多帶回相當重量的月球樣本，因而選擇拋下裝備。

除此之外，根據美國國家藝廊（US National Gallery of Art）網站顯示，貼文中貼出的靴印實際上屬於奧德林，根本不是阿姆斯壯。美國太空總署（NASA）網站上另一張記錄阿波羅11號登月任務的照片中，更拍到奧德林穿著路易絲提到的「藍色矽膠底登月靴」、即將登月的畫面，其底部與臉書貼文中的靴印相符，戳破網路謠言。