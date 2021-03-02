我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

譚頓自請退出白宮預算局長提名 拜登接受

蘇斯博士著名童書 6本涉歧視華人和非裔 停止發行！

譚頓自請退出白宮預算局長提名 拜登接受

編譯陳韻涵／綜合2日電
拜登總統政治顧問倪拉‧譚頓2日退出白宮預算管理局局長提名人事案。(美聯社)
拜登總統政治顧問倪拉‧譚頓2日退出白宮預算管理局局長提名人事案。(美聯社)

白宮2日傍晚發布拜登總統接受政治顧問倪拉‧譚頓(Neera Tanden)退出白宮預算管理局(Office of Management and Budget)局長提名人事的信函，拜登尊重她的成就與經歷，期望她未來仍能為政府效命。

拜登原先提名譚頓出任白宮預算管理局局長，卻因她曾在推特(Twitter)發文批評兩黨人士，面臨兩黨議員的反對；這項人事案在西維吉尼亞州民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)上月公開表示反對後，於參院過關的機會愈來愈渺茫，極可能成為拜登新內閣成員提名未能過關的首例。

➤➤➤提名未過關第一人？譚頓任預算局長 兩黨皆有議員反對

白宮2日發布拜登接受譚頓自請退出提名的訊息，拜登表示極其推崇她的成就表現、經驗和顧問建議，期待仍可在政府中發揮所長，並為政府工作帶來珍貴的觀點。

美聯社報導，可能取代譚頓的人選包括，加州最高法院華裔大法官劉弘威(Goodwin Liu)的妻子、曾任加州州長紐森(Gavin Newsom)幕僚長的安‧歐萊莉(Ann O'Leary)，以及前總統柯林頓、歐巴馬任內的白宮國家經濟會議(National Economic Council)主席史波林(Gene Sperling)。

拜登 白宮 提名

上一則

診斷出紐約首例新冠 華醫：錯過兒子人生第一步

下一則

蘇斯博士著名童書 6本涉歧視華人和非裔 停止發行！

延伸閱讀

「5月底成人可接種」拜登牽線默克助嬌生 提前2月達標

「5月底成人可接種」拜登牽線默克助嬌生 提前2月達標
參院通過拜登提名人選 雷蒙多出任商務部長

參院通過拜登提名人選 雷蒙多出任商務部長
拜登疫情顧問：未來兩、三個月還不應放寬防疫措施

拜登疫情顧問：未來兩、三個月還不應放寬防疫措施
美國貿易議程報告出爐 確認拜登團隊對北京態度

美國貿易議程報告出爐 確認拜登團隊對北京態度

熱門新聞

美國農業部食品安全檢疫處22日宣布，發現有近10萬磅的牛油火鍋底料是從中國非法進口，其中有些運至紐約。(美國農業部)

中製麻辣鍋底非法販售恐要命 全美下架近10萬磅

2021-02-25 10:07
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。美聯社

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

2021-02-24 13:31
美國郵政因效率不佳和人手不足，使得郵遞延誤問題一直無法解決。(美聯社)

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

2021-03-01 11:02
前美國國務院對中智囊余茂春。（取自環球網）

余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？

2021-02-23 11:26
副總統賀錦麗表示，她接種第2劑疫苗後出現輕微副作用。Getty Images

賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用

2021-02-26 08:06
加州帝王郡 （Imperial County）2日晨發生重大車禍，15人死亡，部分人受傷送醫。圖為車禍現場。美聯社

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

2021-03-02 13:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死
白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」
搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人

搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人
2女搭機種族辱罵、攻擊錄影男乘客 美航迫降

2女搭機種族辱罵、攻擊錄影男乘客 美航迫降