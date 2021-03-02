譚頓自請退出白宮預算局長提名 拜登接受

拜登總統政治顧問倪拉‧譚頓2日退出白宮預算管理局局長提名人事案。(美聯社)

白宮 2日傍晚發布拜登 總統接受政治顧問倪拉‧譚頓(Neera Tanden)退出白宮預算管理局(Office of Management and Budget)局長提名 人事的信函，拜登尊重她的成就與經歷，期望她未來仍能為政府效命。

拜登原先提名譚頓出任白宮預算管理局局長，卻因她曾在推特(Twitter)發文批評兩黨人士，面臨兩黨議員的反對；這項人事案在西維吉尼亞州民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)上月公開表示反對後，於參院過關的機會愈來愈渺茫，極可能成為拜登新內閣成員提名未能過關的首例。

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白宮2日發布拜登接受譚頓自請退出提名的訊息，拜登表示極其推崇她的成就表現、經驗和顧問建議，期待仍可在政府中發揮所長，並為政府工作帶來珍貴的觀點。

美聯社報導，可能取代譚頓的人選包括，加州最高法院華裔大法官劉弘威(Goodwin Liu)的妻子、曾任加州州長紐森(Gavin Newsom)幕僚長的安‧歐萊莉(Ann O'Leary)，以及前總統柯林頓、歐巴馬任內的白宮國家經濟會議(National Economic Council)主席史波林(Gene Sperling)。