蘇斯博士著名童書 6本涉歧視華人和非裔 停止發行！

已故經典童書作家蘇斯博士的六本著名童書,因內容涉及對華人和非裔種族歧視及思慮不周的圖像,2日宣布停止發行。圖為賓州一處圖書館展示「我在桑樹街上看到的一切」一書中描繪的中國男孩有馬尾辮。(美聯社)

已故經典童書作家蘇斯博士(Dr, Seuss)的六本著名童書,因內容涉及對華人和非裔種族歧視 及思慮不周的圖像,2日宣布停止發行。其中包括他在1937年出版的第一本童書「我在桑樹街上看到的一切」(And to Think That I Saw It on Mulberry Street)」以及「如果我來經營動物園 」(If I Ran the Zoo)在內。

選在蘇斯冥誕這天發聲明

蘇斯家族創立的「蘇斯博士企業」(Dr. Seuss Enterprises)選在蘇斯冥誕這天發聲明指出,「這些書以有害和錯誤的方式描繪人,停止銷售它們是我們的承諾之一;我們更大的目標是確保蘇斯博士企業出版物能代表並支持所有社區和家庭。」

六本停止發行的蘇斯博士童書分別是:「我在桑樹街上看到的一切」」、「如果我來經營動物園」、「麥克萊格的水池」(McElligot’s Pool)、「斑馬之外!」(On Beyond Zebra!)、「超級炒蛋!」(Scrambled Eggs Super!)和「貓的提問者」(The Cat’s Quizzer)。

桑樹街一書 描繪華人眼細長手拿筷

「我在桑樹街上看到的一切」一書內容描繪一「Chinaman」(後來在1970年代改成 「Chinese man」)眼睛細長、頭戴尖帽、手拿筷子和飯碗。

動物園一書 畫了赤腳非裔像猴子

「如果我來經營動物園」則畫了兩個光著上身、頭髮束起的赤腳非裔男人穿草裙,像猴子一般。

蘇斯博士企業指出,停止發行這六本書的決定是經過數月討論後在去年做出;「我們聽取了許多讀者包括老師、學者和童書領域專家的意見反饋,並與專家小組合作審查了我們的出版品。」

(影音製作:何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

翻譯十種語言 行銷100多個國家

蘇斯博士1904年3月2日生於麻州,1991年去世。他的童書被翻譯成數十種語言及盲文,銷往100多個國家。其作品因強調環保與寬容等積極價值,受到全球數百萬人推崇喜愛;但近年來,他的部分作品包括兒童讀物、廣告和插圖因涉及亞裔、非裔等種族歧視,批評聲日益強烈。

「全美讀書日」多年來不推蘇斯童書

1998年開始推動「全美讀書日」的美國國家教育協會(National Education Association)多年來就一直不願推蘇斯童書,全國各地許多學區也避免推廣蘇斯的書。華府郊外的維吉尼亞州勞登郡(Loudoun County)學區曾聲明指出,「近年研究顯示,蘇斯博士撰寫和繪圖的許多書籍,都帶有強烈種族主義色彩。」

蘇斯博士博物館 換掉諷刺種族的壁畫

2017年,位在麻州「蘇斯博士的神奇世界博物館」(Amazing World of Dr. Seuss Museum)因館外壁畫是蘇斯第一本童書「我在桑樹街上看到的一切」,三名作者以該書充斥「亞裔刻板印象」為由,拒絕參加該館書展;館方最後決定撤換壁畫。同一年,麻州劍橋市一所學校圖書館館長批評當時第一夫人梅蘭妮亞贈送的10本蘇斯童書,指蘇斯許多作品「滿布種族主義、諷刺畫和有害的刻板印象」。

已故經典童書作家蘇斯博士的六本著名童書,因內容涉及對華人和非裔種族歧視及思慮不周的圖像,2日宣布停止發行。圖為伊州一處圖書館展示「斑馬之外!」一書。(Getty Images)

延伸閱讀:

快看世界/童書巨擘蘇斯博士 叢書涉歧視不再發行