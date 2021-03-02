診斷出紐約首例新冠 華醫：錯過兒子人生第一步

陳安吉日前接受採訪，講述去年3月2日診斷出首例新冠患者的場景。(取自ABC視頻)

一年前發現紐約州 首例新冠肺炎 患者的華裔醫生陳安吉(Angela Chen，音譯)，至今難忘當時的場景，沒想到病毒會重創所有人的生活；她為了保護家人，把剛滿一歲的兒子送到新州 父母家，在長達四個月的「抗疫」中，她都無法擁抱兒子，只能隔著玻璃交流，甚至錯過兒子說第一句話、邁出第一步的寶貴時刻。

州長葛謨(Andrew Cuomo)與市長白思豪(Bill de Blasio)於去年3月2日召開記者會，宣布全市、也是全州發現首例新冠肺炎患者；一年後，截止2日下午2時，全州共有165萬940人確診，4萬7054人因染疫死亡。

多家電視台2日報導，作為診斷出全市首例新冠患者的醫生，曼哈頓西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)的主治醫生陳安吉(Angela Chen，音譯)，受訪時回憶自己診斷出「零號病人」的經過。

陳安吉表示，這起診斷經歷讓她至今歷歷在目，曾到訪伊朗的39歲女性醫護人員，因出現發燒等症狀，前往該院檢測後確診為全州首例新冠患者，「我記得我和她說，我想這就是，(紐約)有確診病例了；這名病人發燒，曾去染疫高風險地區旅遊，還接觸過數例病患」。

雖然陳安吉與同儕幾乎可以確診這名患者染疫，但對於意義重大的「零號病人」，她們仍不敢百分之百肯定，「我和護士互相確認，『希望我們這次診斷是正確的』」。

陳安吉與其他醫護人員都不知道這名「零號病人」對全市、全州甚至全美意味著什麼，但她近距離接觸了病毒，「當時真的感覺很恐怖，我們對這個病毒知之甚少」。

隨著陳安吉被調派到西奈山醫院布碌崙(布魯克林)分院支援，她為避免把病毒傳染給家人，只能把一歲兒子送回新州的父母家生活，長達四個月內，只能隔著玻璃交流，「這是最讓我傷心的事，我錯過了他人生中最重要的時刻，兒子走第一步時我不在，兒子說第一句話時我也不在」。

陳安吉說，她與兒子分離時，曾寄給他一份郵件，希望他長大後讀信了解其中含義，信中說「媽媽見證了全州第一例新冠患者，我想我們都處在一個艱難時刻」；她說，如果兒子長大後面臨同樣的挑戰，也希望他能盡全力，哪怕只能改變一點，也要讓這個世界變得更美好。