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世界OnAir／武漢人在美國 夢迴故鄉是苦是甜？

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世界OnAir／武漢人在美國 夢迴故鄉是苦是甜？

世界新聞網
武漢封城屆滿一周年，至今居民生活多已恢復正常，圖為春節期間的武漢街頭。Getty Images
武漢封城屆滿一周年，至今居民生活多已恢復正常，圖為春節期間的武漢街頭。Getty Images

一場世紀大疫，讓中國新的一線城市武漢聲名大噪，甚至被部分政客當成仇中、歧視的名詞。對於來自武漢、在美定居的華人而言，家鄉或許是個遙遠的名詞，只能在午夜夢迴化為一個個揪心的夢境。

武漢作為新冠病毒爆發的源頭，經歷了封城、抗疫各種艱難時期，解封後的武漢人，現在過著甚麼樣的生活？作為中國率先恢復正常生活的城市，看著疫情還在延燒的美國，他們又有何想法？

網路上不乏關於武漢的記錄影片，紐約時報也在今年1月25日刊登過一篇「『痛苦還在』：武漢封城一周年，來自親歷者的聲音」的報導，但對於在美國的武漢人來說，未必有勇氣去看，因為「陰影還在」。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到世界日報前波士頓記者劉晨懿之，身為武漢人，在疫情期間的感受，她是否和來自其他中國城市的華人有所不同？劉晨懿之提起採訪過的波士頓馬拉松事件，當地學生在悲劇之後曾提出「Boston Strong」的口號；而武漢在解封後，居民的開心與感恩，以及各大企業的申援，無形中也給了她這位異鄉的遊子一份鼓勵與希望。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望給閱聽者有新的選擇和體驗。

武漢封城屆滿一周年，至今居民生活多已恢復正常，圖為當地慶祝元宵節燈會場面。Get...
武漢封城屆滿一周年，至今居民生活多已恢復正常，圖為當地慶祝元宵節燈會場面。Getty Images

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