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加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

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加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

洛杉磯訊
加州帝王郡 （Imperial County）2日晨發生重大車禍，15人死亡，部分人受傷送醫。圖為車禍現場。美聯社
加州帝王郡 （Imperial County）2日晨發生重大車禍，15人死亡，部分人受傷送醫。圖為車禍現場。美聯社

加州帝王郡 （Imperial County）2日晨發生重大車禍，15人死亡，部分人受傷送醫。車禍發生在美墨邊境附近，一輛半掛卡車與一輛載運20餘人休旅車相撞。

影片來源：YouTube NBC2頻道

據當地El Centro地區醫療中心負責人Judy Cruz表示，車禍發生時，載有27人的休旅車撞上一輛運輸礫石的半掛牽引車，導致14人當場死亡，一名重傷乘客送往該醫療中心時宣告不治，還有六名傷者在搶救中。她表示，至少還有五名傷者由救援飛機轉送至其它醫療中心。

醫療中心另一負責人Adolphe Edward表示，這些傷者在搶救中都多少經歷一些困難，這是一起重大車禍，所以傷者主要在急救室搶救。據醫療中心新聞官Todd Burke說，有四名傷者由直升機送往在棕櫚泉市的Desert地區醫療中心，其中三人情況危急，進入加護病房。

圖為車禍發生點。Google Map
圖為車禍發生點。Google Map

帝王郡消防局副局長Sal Flores表示，縣消防局、縣府應急服務辦公室於當日晨約6時16分解到車禍報警，並立即行動應對。前往車禍現場的還有El Centro消防局救援人員、海關與邊境執法人員等。最先到達115號公路附近車禍現場的有15名救援人員和五輛消防車。115號公路車禍現場路段因車禍限制交通。

車禍現場。（自臉書截圖）
車禍現場。（自臉書截圖）

車禍 美墨邊境 休旅

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