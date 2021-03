知名美國童書作家蘇斯博士(Dr. Seuss)公司今天決定,不再發行他的其中6本著作,原因是這些書中含有歧視性內容。(美聯社)

3月2日是美國 著名童書作家蘇斯博士(Dr. Seuss)的誕辰,他的公司在今天做了一個決定:停止發行他的其中6本童書,包括膾炙人口的「我在桑樹街看到的一切 (And to Think That I Saw It on Mulberry Street)」、「如果我管動物園 (If I Ran the Zoo)」等。

根據蘇斯博士公司,停止出版的原因是書中包含歧視圖像、以傷害人的錯誤方式描述人。

