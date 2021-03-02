拜登疫情顧問：未來兩、三個月還不應放寬防疫措施

拜登政權交接小組疫情顧問委員會成員伊曼紐(Zeke Emanuel)說，現在還不是開放堂食、大型群聚或取消戴口罩規定的時候。圖為波士頓一家搬空了的餐廳。(美聯社)

儘管美國疫情 有趨緩跡象，但公共衛生專家警告，新增確診案例偏高，不能掉以輕心，如果美國民眾現在就鬆懈防疫 措施，確診案例將迅速回升。拜登政權交接小組疫情顧問委員會成員、前總統歐巴馬任內白宮衛生顧問伊曼紐(Zeke Emanuel)便說，現在還不是開放堂食、大型群聚或取消戴口罩規定的時候，這些措施未來兩、三個月都要持續維持。

伊曼紐1日接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，如今疫情進入關鍵期，各種防疫措施不能放寬。

他說：「我們不應該現在放鬆，例如開放堂食、大型聚會或取消戴口罩規定。未來兩、三個月裡，我們應該維持這些措施。」 他表示，現在全美平均每日染疫死亡案例仍在2000例左右，「我們不能變得習以為常」。

伊曼紐說，如果美國民眾過早放寬防疫戒備，疫情將會反彈，新冠病毒確診案例開始增加。

全美多州已陸續放寬防疫規定，民主黨籍肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)便宣布，本周起政府機關辦公室以及包括理髮店、髮廊沙龍、保齡球館、健身中心、電影院在內等商家，都可以增加室內人數到60%，

賓州政府官員則宣布，已經修改室內活動、戶外活動人數限制規定，並取消外州人士旅遊禁令，但戴口罩、保持社交距離等防疫措施仍將維持。

公共衛生專家指出，持續戴口罩、保持社交距離、做好個人衛生、避免群聚等，都是防止疫情再度升溫的具體方式。

伊曼紐分析，現在問題關鍵在於，如果民眾拿掉口罩在室內空間用餐，成千上萬民眾的性命將因此受到威脅。他說：「對於保護別人的生命，或者對於你自己的性命來說，這些防疫措施並不算非常沉重的負擔。」