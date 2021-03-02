我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

獲美部分供應商供貨許可 中芯：依法合規經營

獲美部分供應商供貨許可 中芯：依法合規經營

記者林宸誼／即時報導
中芯國際2日在上證e互動上回覆表示，公司會盡最大努力，持續攜手全球產業鏈夥伴，保證公司生產連續性及擴產規劃不受影響。(中芯國際官網)
中芯國際2日在上證e互動上回覆表示，公司會盡最大努力，持續攜手全球產業鏈夥伴，保證公司生產連續性及擴產規劃不受影響。(中芯國際官網)

有消息指出中芯國際的成熟工藝，已獲得部分美國設備廠商的供應許可，中芯國際2日在上證e互動上回覆表示，公司會盡最大努力，持續攜手全球產業鏈夥伴，保證公司生產連續性及擴產規畫不受影響。

澎湃新聞報導，中芯國際強調，雖然不確定性依然存在，但公司始終堅持依法合規經營，有信心保證公司短期內生產經營不受重大不利影響。

先前，摩根士丹利發布報告，表示美國設備供應商近期恢復了對中芯國際的零元件供應和現場服務，一定程度上緩解了外界對於中芯國際消耗品儲備及設備的售後擔憂。

報告進一步指出，中芯國際成熟製程業務將獲得設備供應的許可，高通仍堅持與中芯國際合作解決PMIC供應短缺問題，聯發科、瑞昱半導體等部分中國臺灣晶片廠商也正向中芯國際尋求更多產能，預計中芯國際2021年收入將增長10%到15%。

芯謀研究2日發布報告，表示美國商務部、國防部、能源部和國務院四個部門，已批准美領先設備廠商，對中芯國際供應14奈及以上設備的供應許可，不僅如此，先前中芯國際一直申請但未通過的用於14奈米晶圓外延生長的關鍵設備也獲得批准，而對於10奈米及以下技術的出口許可，暫無進展。

中芯國際於去年12月20日對被美國列入實體清單，作出解釋公告指出，被列入實體名單後，根據美國相關法律法規的規定，針對適用於美國「出口管制條例」（Export Administration Regulations）的產品或技術，供應商須獲得美國商務部的出口許可才能向公司供應。

對用於10奈米及以下技術（包括極紫外光技術）的產品或技術，美國商務部會採取「推定拒絕」（Presumption of Denial）的審批政策進行審核。同時公司為部分特殊客戶提供代工服務也可能受到一定限制。

中芯國際表示，經初步評估，上述事項對公司短期內運營及財務狀況無重大不利影響，對10奈米及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響，公司將持續與美國政府相關部門 進行溝通，並視情況採取一切可行措施，積極尋求解決方案，力爭將不利影響降到最低。

中芯國際聯合CEO趙海軍先前在財報電話會議上指出，根據美國出口管制條例的規定，源於美國的部分都要申請准證，公司和供應商們都在第一時間積極地申請准證，供應商也一直在對中芯國際更新准證的申請進展。

美國 商務部 國務院

上一則

非裔女經理控亞馬遜種族和性別歧視 告上聯邦法院

延伸閱讀

GameStop史詩級軋空要角 傳已失股票經紀人身分

GameStop史詩級軋空要角 傳已失股票經紀人身分
「每年可引進80萬墨勞」美墨峰會 墨總統提議 拜登怎麼說

「每年可引進80萬墨勞」美墨峰會 墨總統提議 拜登怎麼說
拜登、蔡總統未通電話　吳釗燮：美國對台支持堅若磐石

拜登、蔡總統未通電話　吳釗燮：美國對台支持堅若磐石
美禁令衝擊 中芯：謹慎擴產先進製程

美禁令衝擊 中芯：謹慎擴產先進製程

熱門新聞

已故共和黨亞歷桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)女兒、晨間脫口秀「觀點」(The View)主持人梅根‧馬侃(Meghan McCain，圖)22日在節目中對拜登總統公開喊話，要求開除白宮防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)。Getty Images

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

2021-02-22 14:16
美國農業部食品安全檢疫處22日宣布，發現有近10萬磅的牛油火鍋底料是從中國非法進口，其中有些運至紐約。(美國農業部)

中製麻辣鍋底非法販售恐要命 全美下架近10萬磅

2021-02-25 10:07
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)。美聯社

克魯茲：妻子對邀約旅遊群組簡訊外流「氣炸了」

2021-02-24 13:31
休士頓一戶亞裔家庭15日晚間因為一場大火，造成三名子女11歲的奧莉薇亞(右一)、8歲的艾迪森(左二)、5歲的可蕾(左一)、以及外婆黎羅恩(右二)喪生。(CNN有線電視台截圖)

德州暴風雪後斷電 亞裔4婆孫疑壁爐取暖 葬身火海

2021-02-22 23:29
前美國國務院對中智囊余茂春。（取自環球網）

余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？

2021-02-23 11:26
美國郵政因效率不佳和人手不足，使得郵遞延誤問題一直無法解決。(美聯社)

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

2021-03-01 11:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業
少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去

少年扶倒地鄭州老人 反被索賠777美元 老婦：我良心過得去