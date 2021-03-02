獲美部分供應商供貨許可 中芯：依法合規經營

中芯國際2日在上證e互動上回覆表示，公司會盡最大努力，持續攜手全球產業鏈夥伴，保證公司生產連續性及擴產規劃不受影響。(中芯國際官網)

有消息指出中芯國際的成熟工藝，已獲得部分美國 設備廠商的供應許可，中芯國際2日在上證e互動上回覆表示，公司會盡最大努力，持續攜手全球產業鏈夥伴，保證公司生產連續性及擴產規畫不受影響。

澎湃新聞報導，中芯國際強調，雖然不確定性依然存在，但公司始終堅持依法合規經營，有信心保證公司短期內生產經營不受重大不利影響。

先前，摩根士丹利發布報告，表示美國設備供應商近期恢復了對中芯國際的零元件供應和現場服務，一定程度上緩解了外界對於中芯國際消耗品儲備及設備的售後擔憂。

報告進一步指出，中芯國際成熟製程業務將獲得設備供應的許可，高通仍堅持與中芯國際合作解決PMIC供應短缺問題，聯發科、瑞昱半導體等部分中國臺灣晶片廠商也正向中芯國際尋求更多產能，預計中芯國際2021年收入將增長10%到15%。

芯謀研究2日發布報告，表示美國商務部 、國防部、能源部和國務院 四個部門，已批准美領先設備廠商，對中芯國際供應14奈及以上設備的供應許可，不僅如此，先前中芯國際一直申請但未通過的用於14奈米晶圓外延生長的關鍵設備也獲得批准，而對於10奈米及以下技術的出口許可，暫無進展。

中芯國際於去年12月20日對被美國列入實體清單，作出解釋公告指出，被列入實體名單後，根據美國相關法律法規的規定，針對適用於美國「出口管制條例」（Export Administration Regulations）的產品或技術，供應商須獲得美國商務部的出口許可才能向公司供應。

對用於10奈米及以下技術（包括極紫外光技術）的產品或技術，美國商務部會採取「推定拒絕」（Presumption of Denial）的審批政策進行審核。同時公司為部分特殊客戶提供代工服務也可能受到一定限制。

中芯國際表示，經初步評估，上述事項對公司短期內運營及財務狀況無重大不利影響，對10奈米及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響，公司將持續與美國政府相關部門 進行溝通，並視情況採取一切可行措施，積極尋求解決方案，力爭將不利影響降到最低。

中芯國際聯合CEO趙海軍先前在財報電話會議上指出，根據美國出口管制條例的規定，源於美國的部分都要申請准證，公司和供應商們都在第一時間積極地申請准證，供應商也一直在對中芯國際更新准證的申請進展。