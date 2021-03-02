比六四後還差 美國人對中國好感度創新低

蓋洛普（Gallup）民調顯示，美國人對中國和俄羅斯的好感度雙雙降至歷史新低，美國人目前對中國的好感度甚至比六四事件後還差。(美聯社)

根據最新出爐的蓋洛普（Gallup）民調 顯示，美國 人對中國 和俄羅斯的好感度雙雙降至歷史新低，美國人目前對中國的好感度甚至比六四 事件後還差。

蓋洛普就美國人對18個國家地區的好感度進行民調，美國人對傳統盟邦像英、加等最有好感，最沒好感者大多是和美國在全球舞台上對抗的國家，像是伊朗和北韓。

好感度從第1到第18依序為加拿大（92%）、英國（91%）、法國（87%）、日本（84%）、德國（84%）、印度（77%）、以色列（75%）、台灣（72%）、墨西哥（65%）、埃及（62%）、古巴（45%）、巴勒斯坦自治政府（30%）、俄羅斯（22%）、阿富汗（21%）、伊拉克（21%）、中國（20%）、伊朗（13%）、北韓（11%）。

民調顯示，美國人對中國好感度降至歷史新低的20%，較前一年的33%下降達13個百分點。去年美國人對中國的好感度已較前年下滑8個百分點。

美國人去年對中國的好感度33%，和1997年與2000年相同，本是蓋洛普自1979年開始調查以來最低，即便1989年6月爆發天安門事件，當年8月美國人對中國的好感度都有34%。

美國人對中國好感度最高紀錄是在天安門事件爆發前幾個月的72%。自1979年蓋洛普作相關調查以來，美國人對中國好感度過半僅有3次，前次是2018年的53%。

自2020年以來，美國人不分黨派對中國的好感度都下滑，不過共和黨仍是最低。共和黨人對中國的好感度下滑13個百分點至10%，民主黨則是下滑8個百分點至27%，無黨派人士則是下滑17個百分點至22%。

不過民調也顯示，美國人對俄羅斯好感度下滑8個百分點來到22%，也是創新低。共和黨人對俄國的好感度惟25%、獨立人士為24%，民主黨更低到僅16%。

這項調查針對美國50州和哥倫比亞特區內的1021名成年。調查在2月3日至18日之間進行，誤差範圍在正負4個百分點之間。