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誇張！醫師開刀中竟「同步」視訊出庭 法官嚇到急喊卡

編譯張君堯／即時報導
全球在疫情影響之下，視訊成為人們日常生活不可或缺的工具，不過美國加州近日爆出一起離譜事件，有名醫師在動刀中途、竟同步視訊出庭法院，身上更穿著手術衣，讓法官趕緊暫停會議，目前該醫生也遭到調查。美聯社
全球在疫情影響之下，視訊成為人們日常生活不可或缺的工具，不過美國加州近日爆出一起離譜事件，有名醫師在動刀中途、竟同步視訊出庭法院，身上更穿著手術衣，讓法官趕緊暫停會議，目前該醫生也遭到調查。美聯社

全球在疫情影響之下，視訊成為人們日常生活不可或缺的工具，不過美國加州近日爆出一起離譜事件，有名醫師在動刀中途、竟同步視訊出庭法院，身上更穿著手術衣，讓法官趕緊暫停會議，目前該醫生也遭到調查。

整形外科醫師格林（Scott Green），25日在為病人開刀時竟「同時視訊出庭」，法官林克（Gary Link）看到他身穿手術服覺得相當不妥，隨後立即停止審理，加州醫療委員（Medical Board of California）也將對此展開調查。

格林是因為交通違規案件，才接受沙加緬度高等法院的視訊開庭，從分割螢幕上可以看到他穿著外科手術服，背景音還傳來醫療儀器的嗶嗶聲。

書記官見狀詢問格林是否可以接受審訊，因為他看起來就像在手術室裡，格林對此也不隱瞞，坦承自己的確是在開刀房，但同時也可以視訊聽審。

然而，法官到場後相當質疑這會影響到病患的權益，格林則拍胸脯直說手術室裡還有另1名醫師，所以他視訊出庭是「沒有關係的」，不過法官最終還是認為在這種情況下進行審判不合適，之後會再選擇格林不需要照料病患的日期開庭。

加州醫療委員會則表示，他們將針對此案進行調查，並呼籲醫生在治療患者時應遵循醫療標準，千萬不要有跟格林一樣的行為。

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