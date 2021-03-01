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蘋果美國門市首度全開 iPhone 14 Pro傳瀏海改針孔設計

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司的美國門市在疫情爆發後首度全部開放營業。(美聯社)
蘋果公司的美國門市在疫情爆發後首度全部開放營業。(美聯社)

蘋果公司（Apple）發言人證實，自從近一年前新冠疫情爆發以來，蘋果270家美國門市首次全部開放營業，儘管仍限制客流。

由於疫情波動和限制措施時鬆時緊，蘋果在全美各地的零售店多次開開關關。蘋果周一重開了最後幾家仍維持關閉的德州門市。

目前所有門市都已開放營業，但有許多仍僅接受預約客人，或以Apple Store Express的概念營運。美國以外地區，蘋果在墨西哥的兩家門市將於周二重新開業，在巴西和法國的一些門市則仍關閉。

另外，天風證券知名分析師郭明錤發布對於iPhone產品線的預測報告。郭明錤預期蘋果不會在今年上半年更新iPhone SE，而是要等到明年上半年，屆時，此一入門款機型的外觀設計不會更動，最大賣點是處理器升級，並支援5G連網。

重大變化會發生在高階產品，郭明錤指的是iPhone 14（或蘋果2022年推出的旗艦手機）。他說蘋果計劃用「針孔」取代當前的「瀏海」設計，聽起來類似於三星Galaxy旗艦手機的設計。

打孔是為了前置攝影鏡頭，周圍可實現全螢幕設計。在此同時，蘋果預料還會為iPhone 14系列機型升級前置鏡頭的自動對焦功能。

如果產量允許，新款iPhone全將採用針孔螢幕設計，但至少高階款（推測是Pro）在明年下半年會如此。郭明錤認為，iPhone在2022年的成長將仰賴這些高階iPhone。

蘋果 iPhone 美國

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