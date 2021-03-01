美AI國安委員會建議大學採取行動 防中國軍方竊資料

由Google前執行長施密特主導的美國人工智慧國家安全委員會（NSCAI）建議美國的大學採取行動，防範敏感技術遭中國軍方竊取。(美聯社)

美國 人工智慧國家安全委員會（NSCAI）建議美國的大學採取行動，防範敏感技術遭中國 軍方竊取。此舉顯示，美方愈來愈擔憂學術研究的安全。

人工智慧國家安全委員會由搜尋引擎龍頭谷歌（Google）前執行長施密特（Eric Schmidt）主導，預定明天就提交給國會的最終版報告進行表決。

路透社報導，關於大學研究的章節是後來新增於最終版草案之中，草案還包括各領域的諸多建議，例如在人工智慧方面的競爭及半導體供應鏈。

委員會建議，應要求大學揭露更多研究資金來源及夥伴關係，並應成立個人及實體的資料庫，預先標註風險。

委員會成員、矽谷風險投資客路易（Gilman Louie ）說，建立資料庫，有助於避免僅憑一些關聯就單方面下禁令，而是讓美方依個案判斷。

他說，委員會不希望一竿子打翻一船人，美國迄今缺乏指導方針，導致一些不安的大學高層寧可拒絕中國人參與任何研究項目，但若只因一個人來自中國，就認定他在美國的研究計畫不可信，「我覺得這是很嚴重的問題」。

喬治城大學安全暨新興技術中心的分析師溫斯坦（Emily Weinstein）認為，委員會提出的建議，難在定義哪些中國實體與軍方有關。

美國各地去年至少有5名中國研究員被捕，他們因未揭露自己與中國軍方的關係，被控簽證詐欺，起訴行動持續進行中。

其中一人是曾在史丹佛大學擔任客座神經學學者的宋琛（Chen Song），她面臨的控訴包括妨礙司法、銷毀紀錄、向政府機關提供虛假陳述等。她上週在加州北區聯邦地區法院被提訊時自稱無罪。

宋琛的律師史萬森（Ed Swanson）在電郵中表示：「宋博士是醫師，她是來從事醫學研究的，若得以完成研究，本可嘉惠美國的中風患者。」

其他涉案的還有加州大學 戴維斯醫學院（UC Davis School of Medicine）客座研究員唐娟（Juan Tang），以及加州大學舊金山分校客座研究員王新（Wang Xin ，音譯）。王新的研究項目與代謝和肥胖有關。

還有在印第安納大學專攻人工智慧和機器學習的博士生趙凱凱（Kaikai Zhao，音譯），以及加州大學洛杉磯分校數學系研究員關磊（Guan Lei）。

史丹佛大學、加州大學舊金山分校、加州大學戴維斯醫學院都表示，會配合當局調查。印第安納大學和加州大學洛杉磯分校則尚未回覆記者提問。

中國向來否認試圖竊取美國研究的指控。美國司法部於2018年啟動所謂「中國行動」（China Initiative ），以反制中國構成的國安威脅，上述案子都是行動下的結果。